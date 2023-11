Le bon moment pour investir (efficacement), c’est maintenant !

Les guerres et les crises n’ont jamais enrayé la progression à long terme du marché boursier. Pour en profiter pleinement, vous avez tout intérêt à investir efficacement sans laisser filer votre rendement en frais.

Faut-il craindre une crise boursière en raison des guerres en Ukraine et au Proche-Orient ? Quelles formules d’investissement vous offrent le meilleur rendement ? Comment préparer efficacement sa pension ? Nous avons fait le point avec Matthieu Remy, fondateur et CEO d’Easyvest.

Les tensions géopolitiques se multiplient en Ukraine, au Proche-Orient, en Arménie, un sombre présage pour les investisseurs ?

Matthieu Remy : Derrière le lourd bilan humain, l’impact des récents conflits sur les marchés s’avère limité. Ce qui n’est pas véritablement une surprise puisque les événements géopolitiques ont traditionnellement une influence temporaire en Bourse. Nous avions d’ailleurs déjà pu le constater avec le Brexit, l’élection de Donald Trump ou la covid. Comparativement, l’évolution des taux est bien plus déterminante. Quand ils montent, comme en 2022, les obligations deviennent plus rentables et attractives. Le récent ralentissement de l’inflation est toutefois de bon augure et s’est déjà traduit par un reflux des taux sur les marchés obligataires.

C’est donc le bon moment pour investir ?

Sur le long terme, c’est toujours le bon moment pour investir en actions. Les guerres, les récessions, l’inflation ou les épidémies n’ont jamais fait dérailler la tendance haussière. Statistiquement, les Bourses augmentent deux années sur trois. En investissant aujourd’hui, vous avez donc deux fois plus de chances de connaître une bonne année. Mais il demeure ce risque de tomber pile au mauvais moment. Si vous souhaitez le limiter et que vous disposez d’un important capital à investir, vous pouvez étaler vos investissements sur une période de 2-3 ans. Dans l’intervalle, vous risquez d’y perdre un peu en rendement, ce qui constitue en quelque sorte la prime d’assurance contre le risque d’un mauvais timing.

Corentin Scavée en Matthieu Remy, co-fondateurs d’Easyvest

Comment investir efficacement ?

On distingue deux grands types de gestion. La gestion classique, dite active, vise à battre la moyenne du marché. C’est-à-dire la performance globale des 9.000 entreprises cotées dans le monde (hors doublons, titres inaccessibles et microcapitalisations). La gestion passive consiste à investir comme le marché et s’avère historiquement plus rentable en moyenne, tout en offrant une plus grande diversification. Des avantages qui attirent de plus en plus d’investisseurs, tant particuliers que professionnels, vers ce type de gestion.

Comment expliquer la performance supérieure de la gestion passive ?

Il y a trois éléments à prendre en compte. Premièrement, les investisseurs obtiennent par essence une performance moyenne similaire au marché, historiquement très enviable. Deuxièmement, un fonds géré activement a plus de frais, notamment afin d’embaucher des analystes et un gestionnaire. Après frais, le rendement moyen d’un investisseur actif est ainsi inférieur au marché. Troisièmement, il est pour ainsi dire impossible de prédire quels fonds actifs battront le marché à l’avenir. En moyenne, seuls 15% parviennent à faire mieux que le marché 2 années de suite. Après 5 ans, la proportion n’est plus que de 1%, ce qui est proche du simple hasard.

Quels produits permettent d’investir de façon passive ?

La gestion passive est historiquement fortement liée aux ETF (exchange traded funds), littéralement des sicavs cotées en Bourse. Cette particularité les rend faciles et peu coûteux à négocier. De plus, le choix est très vaste puisque ces ETF suivent toutes sortes d’indices de référence. Cela peut aller du MSCI World sur les actions mondiales à des sous-marchés comme le Bel 20 d’Euronext Bruxelles. Il en existe également sur des indices d’obligations, ce qui permet de construire un portefeuille global.

Est-ce aisé d’investir pour sa pension via des ETF ?

C’est un outil très pratique pour se constituer une réserve pour la retraite. Entre autres avantages, un ETF vous permet d’investir des montants relativement limités. Vous pouvez ainsi commencer à économiser plus tôt et ainsi réduire substantiellement l’effort d’épargne. D’une part, vous aurez plus de temps pour atteindre le montant souhaité. D’autre part, le capital investi devrait générer un rendement pendant une plus longue période.

Quels conseils donneriez-vous à une personne souhaitant investir pour sa pension ?

Le premier est donc de commencer tôt. Le deuxième est de profiter des avantages fiscaux comme l’épargne-pension ou l’EIP pour les dirigeants d’entreprise. Enfin, le troisième est de définir un plan et de s’y tenir (continuer à investir, ne pas puiser dans le capital pour financer une dépense…). Pour savoir combien vous devez épargner, n’hésitez pas à télécharger notre app Easyvest entièrement gratuite. Elle vous permet de consolider en un clic tous vos plans de pension légale, complémentaire et personnelle automatiquement, de définir vos objectifs financiers et l’app détermine le montant à épargner chaque mois pour les atteindre.

Pouvez-vous brièvement présenter Easyvest ?

Easyvest est une société de gestion de portefeuille fondée en 2016. Nous proposons des plans d’investissement et de pension basés sur la gestion passive. Nous gérons aujourd’hui environ 120 millions d’euros pour plus de 2.000 clients aux profils très diversifiés. Notre philosophie est d’utiliser les nouvelles technologies pour permettre à chacun d’investir efficacement, ce qui plaît visiblement à nos clients au vu de leurs évaluations positives sur Trustpilot.