Le bon vin n’est pas forcément cher : des crus d’exception à prix abordable pour les fêtes

On dit parfois que le bon vin se passe de publicité. Mais ce dont un bon vin se passe encore plus volontiers ? D’un prix astronomique ! Gardez le budget des fêtes pour les cadeaux à glisser sous le sapin et servez, cette année, des vins de qualité à prix tout doux. Car la vraie qualité ne se mesure pas à l’étiquette de prix. Faites confiance au palais affûté de la sommelière d’ALDI !

Des vins de fête abordables

Jusqu’à la fin de l’année, ALDI propose, en plus de sa gamme habituelle, pas moins de 31 cuvées spéciales pour les fêtes. * Ces vins et ces bulles sont un peu plus complexes et parfaits pour accompagner les plats festifs plus élaborés : poisson délicat, gibier ou apéro dinatoire. Le bon accord entre mets et vin sublimera vos plats.

Et il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. La plupart des vins de fête sont à moins de 10 euros. La sélection a été élaborée par la sommelière attitrée d’ALDI, Lieve : « Comme dans les grands vins où tout est question d’équilibre, qualité et prix vont de pair dans cette sélection festive. »

Les 7 coups de cœur festifs de la sommelière Lieve

1. Vacqueyras « Cellier des Princes » à 9,99 €

Ce vin souple, épicé et ample dévoile des arômes de fruits rouges bien mûrs relevés d’une touche épicée, une palette qui lui a valu d’être justement récompensé par une médaille d’argent Féminalise. Un accord exquis avec les viandes rouges grillées, le lapin, la volaille et le magret de canard.

Quelle que soit la bouteille, la qualité reste au rendez-vous à un prix tout doux ! Mais même la sommelière a un vin préféré :

« Mon préféré ? Le Vacqueyras “Cellier des Princes”, un vin rouge d’exception, souple et épicé, aux tanins doux. Et le prix ? Il est tout aussi doux. »

2. Barolo DOCG à 15,99 €

Ce vin complexe s’ouvre sur un nez de prune confite, de fruits rouges et d’épices. Il accompagne parfaitement les plats de pâtes à la truffe, les viandes rôties, les plats mijotés, le gibier et les fromages affinés.

« Parmi cette sélection figurent quelques appellations classiques et reconnues, qu’ALDI propose pour les fêtes à un prix particulièrement attractif.Vous déboucherez ainsi, à prix raisonnable, de grands classiques comme un Châteauneuf-du-Pape ou un Pomerol et aussi notre nouveau rosé Côtes de Provence ou le Vermentino Toscana blanc. »

3. Châteauneuf-du-Pape AOP « Cellier des Princes » à 17,99 €

Ce Châteauneuf-du-Pape a reçu la médaille d’or à Avignon. Il offre de subtils arômes de fruits noirs bien mûrs et une belle note épicée. Vous servirez des viandes rôties, des plats mijotés, du gibier ou des fromages de caractère ? Voilà une bouteille à ne pas laisser filer.

4. Pomerol AOC « Clos Sainte Anne » à 19,99 €

Ce merlot arbore une robe rubis aux « reflets grenat », une description qui épatera assurément vos invités. Il offre de délicieux arômes de fruits frais relevés d’une touche épicée. Ce n’est pas un hasard si on lui a décerné la médaille d’or à Lyon. Servez-le avec les plats copieux : viandes rouges grillées ou fromages affinés.

5. Rosé Côtes de Provence à 7,99 €

Ce rosé est une véritable exclusivité. C’est en effet le tout premier rosé proposé dans la sélection des fêtes d’ALDI. Ce vin élégant de Provence, aux notes florales et aux arômes fruités de groseille à maquereau, accompagne parfaitement les plats de poisson et les repas gourmets raffinés.

6. Vermentino Toscana IGP à 5,99 €

Du poisson ou des fruits de mer au menu ? Servez ce vermentino blanc aux arômes de fleurs blanches, de fruits exotiques et d’agrumes.

7. Vin mousseux sud-africain Cap Classique à 9,99 €

Ce vin mousseux est élaboré selon la méthode traditionnelle et développe des arômes de fruits exotiques, de pomme, de zeste d’agrume, ainsi que de délicates notes de brioche et d’amande. Il se déguste à l’apéritif, mais accompagne aussi très bien les plats asiatiques et les préparations au poisson.

Vous aimez commencer la soirée avec des bulles ? En plus du prosecco, du cava et du champagne, ALDI vous propose aujourd’hui un excellent vin mousseux sud-africain. À la vôtre !

Une qualité toujours au rendez-vous !

Avec ALDI, les fêtes sont encore plus savoureuses et abordables grâce à ses vins, mais aussi grâce à sa marque Gourmet Finest Cuisine. On y trouve vraiment tout pour les fêtes, des mises en bouche gourmandes jusqu’au dessert. Le fil rouge ? Une excellente qualité à prix abordable.

Comment ALDI garantit-il la qualité irréprochable de ses vins ? « Nous appliquons une seule règle d’or », révèle Lieve. « Nous dégustons à l’aveugle. » Pour chaque type de vin en rayon, des dizaines de bouteilles ont été dégustées ! Et cette qualité est maintenue (littéralement) tout au long de l’année, grâce à des contrôles aléatoires.

L’enseigne de supermarchés collabore tant avec les grands fournisseurs de vin qu’avec des producteurs plus modestes. Il s’agit là aussi d’un choix conscient ! Les grands fournisseurs ont une vue globale sur les tendances du marché du vin, tandis que les petits producteurs savent mieux ce qui plaît dans l’horeca. Une combinaison idéale ! Ainsi, ALDI propose toujours une sélection parfaitement adaptée aux goûts de ses clients.

Par ailleurs, les vins sont régulièrement récompensés par des experts. En effet, plusieurs cuvées, dont le Pomerol AOC « Clos Sainte Anne », le Châteauneuf-du-Pape « Cellier des Princes » et le Vacqueyras « Cellier des Princes », ont remporté une prestigieuse médaille. La preuve ultime d’une qualité d’exception !

Rendez-vous chez ALDI pour découvrir l’assortiment de vins de fête d’exception à prix abordable.

Et pour ceux qui préfèrent célébrer sans alcool, ALDI propose aussi quelques délicieuses sortes alternatives sans alcool.