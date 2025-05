Prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres 

La femme que vous êtes prend soin des autres chaque jour. Mais qui prend soin de vous ? La Journée internationale d’action pour la santé des femmes (le 28 mai) est l’occasion idéale de songer à votre bien-être. La santé des femmes est complexe et, heureusement, elle fait l’objet d’une attention croissante. Grâce à la recherche, à l’innovation et à des produits tels que Bactiol® Women, il est plus facile que jamais de prendre sa santé en main. Jour après jour.

Mettons fin à l’ignorance des spécificités des genres dans les soins de santé

Saviez-vous que pendant des années, la médecine s’est basée presque exclusivement sur des recherches menées sur les hommes ? Une situation qui n’évolue que depuis récemment : le monde médical prend de plus en plus conscience des besoins spécifiques du corps des femmes et réalise que les recherches menées sur les affections qui touchent les femmes sont trop peu nombreuses. Par exemple, l’endométriose ou l’importance d’une flore vaginale saine pour la fertilité et la protection contre les infections. Dans ce cadre, le projet belge Isala, qui a mobilisé des milliers de femmes, a permis une grande avancée au niveau international. Les femmes veulent être entendues. Et elles ont tout à fait raison.

Prendre soin de soi n’est pas un luxe, mais un besoin fondamental

De plus en plus de femmes prennent conscience que prendre soin de soi est une véritable nécessité. Non pas parce qu’il le « faut », mais parce que leur corps le mérite. Prendre soin de soi ne signifie pas passer une journée complète au spa, mais bien repenser des petits gestes du quotidien. Comme choisir un produit spécialement conçu pour votre santé. Bactiol® Women est l’un de ces compléments à votre routine : mis au point par des femmes, pour les femmes.

Bactiol® Women : votre allié au quotidien

La santé vient littéralement de l’intérieur. Les intestins jouent un rôle prépondérant dans votre bien-être général. Si votre flore intestinale est équilibrée, votre organisme fonctionne mieux à divers niveaux, de l’immunité à la régulation hormonale, en passant par l’équilibre émotionnel. La santé intestinale est donc de plus en plus au centre de l’attention à l’heure actuelle. Bactiol® Women est un produit innovant à base de microbiotiques, qui obéit exactement à ce principe. Sa formule unique 5-en-1 soutient cinq domaines essentiels pour les femmes : une bonne santé urogénitale, un équilibre hormonal stable, un fonctionnement intestinal équilibré, un système immunitaire fort et un bien-être émotionnel. Le produit convient à partir de 12 ans et s’adapte à toutes les étapes de la vie, de la puberté à la (pré)ménopause, en passant par la grossesse et l’allaitement. De plus, son utilisation prolongée ne présente aucun risque et il peut être combiné avec d’autres compléments ou médicaments. Ce n’est donc pas le fruit du hasard si Bactiol® est aujourd’hui le premier choix du monde médical et des pharmaciens.

Issu de la science, porté par les femmes

Bactiol® Women provient des laboratoires de Metagenics, une entreprise qui dispose d’une renommée mondiale en tant que pionnière dans le domaine des compléments alimentaires et des microbiotiques. Metagenics met son expertise scientifique et sa technologie innovante au service de la santé et du bien-être dans le monde entier. Bactiol® Women n’est pas un produit tendance, mais une véritable solution aux besoins des femmes aujourd’hui. Avec une campagne axée sur les femmes et les fleurs, vous le sentez tout de suite : Bactiol® Women est fait pour vous. Pour vous soutenir et préserver votre équilibre, à chaque étape de votre vie.

