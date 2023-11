Promaz vient en aide pour l’assainissement des sols pollués

Elle s’infiltre, parfois sans même qu’on s’en aperçoive. Une fuite de mazout peut causer d’énormes dégâts et polluer vos sols très profondément. Dominique B. en a fait les frais, à proprement parler vu les travaux et leur coût.

« Ma sœur avait une fermette. Souffrante, elle est venue habiter chez moi en 2019. J’ai voulu entretenir sa maison au mieux et ai donc demandé un contrôle de ses installations de chauffage. Plusieurs problèmes sont apparus mais on ne parlait pas de fuite ni de pollution des sols. Notre but était de vendre la maison. » Or, un problème d’eau dans la cuve à mazout persistait et un jeune couple intéressé par l’achat de la maison a fini par annuler la vente, redoutant une pollution du sol. Il s’est avéré qu’il avait raison, la pollution était considérable. « Par la suite, tout s’est avéré beaucoup plus complexe : procédures administratives, demandes d’offres pour déterminer l’extension de la pollution et l’étendue des terres à assainir. Des travaux énormes ont débuté en janvier 2021. Ils ont dû creuser jusqu’à 5 m de profondeur. »

Mal silencieux

Dominique a été victime d’une fuite à bas bruit en-dessous de la fermette, très difficilement décelable et qui a sûrement duré pendant plusieurs années. « Après ces travaux de dépollution gigantesques, j’ai enfin reçu en février 2022 un certificat de bonne fin prouvant que tout était en ordre et que toutes les étapes du processus d’assainissement avait été effectuées conformément à la législation. J’avais entendu parler de la création éventuelle d’un fonds et me suis inscrite dès que j’ai pu (en septembre 2022). »

Après tout ce que j’avais vécu, je me suis sentie écoutée et accompagnée.

« Je dois dire que mon interlocutrice chez Promaz s’est montrée exemplaire. Dès le début, j’ai ressenti le sérieux et la rigueur de leur administration. Après tout ce que j’avais vécu, je me suis sentie écoutée et accompagnée. » Toutes les preuves ont dû être fournies dans les moindres détails. « Fin août 2023 j’ai été remboursée. J’étais tellement contente de leurs services que je leur ai envoyé une lettre de remerciement ! »

En toute transparence

Dominique s’avoue surprise que tant de gens hésitent encore à s’adresser à Promaz. « En fait, de nombreuses personnes se méfient et ont peur de se faire avoir. C’est dommage, pour ma part j’ai été remboursée d’au moins les trois quarts des sommes dépensées. » Une fois le dossier clos, Dominique a recontacté le jeune couple. Leur coup de cœur pour la maison était intact. Elle leur appartient désormais.

