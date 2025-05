Rangement de printemps : 5 meubles pour remédier définitivement au désordre dans votre chambre

Le désordre dans votre chambre vous cause du stress ou, à tout le moins, vous empêche de bien dormir ? Il est grand temps que cela change ! Grâce à ces meubles IKEA intelligents et abordables, vous dormirez bientôt sur vos deux oreilles.

IKEA vous permet non seulement de désencombrer votre chambre, mais aussi de l’aménager de manière intelligente sans dépenser beaucoup d’argent. Rangez chaque chose à sa place et profitez d’une chambre empreinte de sérénité. Le résultat ? Moins de stress et un meilleur sommeil. Ces cinq solutions de rangement sont abordables, pratiques et esthétiques ou intelligemment dissimulées. Et il y en a forcément une parmi elles qui convient à votre chambre et à votre style. Un véritable atout pour votre chambre à coucher et votre sommeil !

1. Lit et espace de rangement combinés

Vous préférez ne pas avoir votre espace de rangement supplémentaire sous les yeux ? Dans ce cas, optez pour une commode qui se dissimule sous le lit ! Le cadre de lit MALM de IKEA comprend pas moins de quatre tiroirs de lit, pratiques pour ranger les draps ou les vêtements. L’élégant cadre de lit TONSTAD vous offre lui aussi un espace de rangement supplémentaire. Vous préférez un cadre rembourré avec tiroirs assortis ? Dans ce cas, le modèle IDANÄS est fait pour vous. Tous les cadres de lit IKEA sont abordables, mais le modèle SONGESAND remporte la palme. Vous pouvez déjà vous le procurer à partir de 269 euros.

2. Des meubles à tiroirs qui rehaussent votre intérieur

Il n’y a évidemment aucune obligation de cacher votre espace de rangement sous le lit. Ces commodes MALM attireront tous les regards dans votre intérieur. Mais peut-être préférerez-vous cette élégante commode BRIMNES avec sa façade vitrée ? Les rangements en tissu SKUBB de IKEA offrent une solution pratique et peu coûteuse pour les tiroirs et sont conçus pour s’adapter parfaitement à votre commode.

3. Une table de chevet super pratique

Une table de chevet ne vient pas seulement à point pour y poser votre téléphone portable ou un verre d’eau, elle peut aussi (sans compromettre cette première fonction) servir d’espace de rangement. Cette table de chevet RÅDMANSÖ élégante et tendance à motif noyer comprend un tiroir pratique où vous pouvez ranger une multitude de choses. Vous préférez la table de chevet GRÅFJÄLLET, au design plus épuré ? Une table de chevet ouverte permet elle aussi d’accueillir une solution de rangement pratique. Cette corbeille de rangement PURRPINGLA vient d’ailleurs joliment la compléter.

4. Des armoires astucieusement agencées

Vous êtes à la recherche d’une garde-robe capable d’accueillir vraiment tous vos vêtements et accessoires ? Le célèbre système PAX de IKEA ne manquera pas de vous combler ! Outre les étagères et les tringles à vêtements de base, IKEA vend également de nombreux autres éléments KOMPLEMENT très pratiques pour que vous puissiez adapter votre armoire PAX à vos besoins.

Les tiroirs KOMPLEMENT (avec ou sans boîtes assorties) sont un indispensable, mais avez-vous pensé à un séparateur permettant d’organiser encore plus facilement votre configuration de base ? Vous cherchez un cintre pour vos foulards ? Optez pour ce cintre multifonctions KOMPLEMENT on ne peut plus pratique. Tout comme les rangements pour chaussures MURVEL abordables, dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer.

5. Organisateurs invisibles

Vous préférez garder vos solutions de rangement à l’abri des regards ? IKEA a pensé à tout. Les sacs de rangement SKUBB se glissent aisément sur ou dans votre armoire (notamment sur la planche du haut, plus difficile à atteindre) ou sous votre lit.

Découvrez toutes les solutions de rangement intelligentes et abordables sur IKEA.be.