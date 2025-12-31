Pensions, santé, pouvoir d’achat… Tout ce qui change en 2026

Bonus pension revu, hausse du prix de certains médicaments, eau plus chère à Bruxelles, nouvelles règles pour les chaudières et les voitures, fin de certains avantages fiscaux… L’année 2026 marque une série de changements concrets qui auront un impact direct sur le budget des ménages belges.

2026 modifie plusieurs règles qui touchent directement le portefeuille des Belges. Pensions, soins de santé, énergie, logement, mobilité ou encore travail : de nombreuses mesures entrent en vigueur dès le 1er janvier, avec des effets parfois immédiats sur les revenus, les dépenses ou les habitudes du quotidien. Voici ce qui change concrètement en 2026, point par point.

Réforme des pensions

Mise en place du système de bonus

Le bonus pension introduit par le précédent gouvernement a pris fin le 31 décembre. Un nouveau bonus débute donc ce 1er janvier 2026: il ne concerne que les personnes qui reportent leur pension au-delà de l’âge légal, actuellement 66 ans. Plus de détails sur la réforme dans cet article.

Les pensions de retraite ne seront plus payées en espèces

Le facteur vous remet votre allocation en espèces, ou vous invite à aller retirer votre rémunération au bureau de poste ? C’est fini ! Désormais, les pensions de retraite ne seront plus distribuées par assignation postale. Le paiement par virement bancaire devient la norme.

Santé

Instauration d’un ticket modérateur minimum pour les médicaments

À l’avenir, il faudra débourser au moins deux euros de ticket modérateur pour les médicaments enregistrés. Les personnes bénéficiant d’une intervention majorée (statut BIM) devront, elles, s’acquitter d’un euro minimum. Le ticket modérateur du médicament ne changera pas s’il était déjà supérieur à un ou deux euros.

Hausse du prix de certains médicaments

Le remboursement des médicaments de type statine (utilisés pour réduire le taux de cholestérol) et IPP (employés pour réduire la production d’acide dans l’estomac, comme Pantomed ou Nexiam) est réduit.

Les IPP restent remboursés, mais de manière intégrale uniquement pour les affections graves, comme le syndrome de Barrett. Pour les autres usages, le coût à charge du patient augmentera.

restent remboursés, mais de manière intégrale uniquement pour les affections graves, comme le syndrome de Barrett. Pour les autres usages, le coût à charge du patient augmentera. Les statines restent remboursées pour toutes les personnes à qui elles sont prescrites, mais le remboursement passe de la catégorie B à la catégorie C, ce qui augmente légèrement le ticket modérateur à charge du patient.

Pouvoir d’achat, énergie et société

Le prix de l’eau grimpe à Bruxelles

Vivaqua, fournisseur de l’eau en Région bruxelloise, augmente ses tarifs de 12,5%. Concrètement, pour un ménage moyen consommant 62 mètres cubes par an, cela se traduit par une hausse annuelle de 41,5 euros, soit environ 1,7 euro par mois et par personne.

Électricité : davantage d’heures creuses en Wallonie

Le tarif bihoraire, qui établit une distinction entre les heures « pleines » et « creuses », suit une nouvelle plage horaire en Wallonie. De nouvelles heures creuses sont ainsi actives de 11h à 17h tous les jours. Au total, les consommateurs profiteront de 12 heures creuses supplémentaires par semaine.

Fin des chaudières au mazout en Wallonie

Les habitants de Wallonie ne pourront plus installer de chaudières au mazout ou au charbon dans les bâtiments neufs, qu’ils soient résidentiels ou pas. Les chaudières existantes ne sont pas concernées immédiatement. Leur remplacement sera interdit en cas de rénovation lourde dès 2027, puis dans tous les bâtiments à partir de 2031.

Les voitures diesel Euro 5 et essence Euro 2 interdites à Bruxelles

Les voitures, camionnettes, bus et camions diesel Euro 5 et essence Euro 2, ainsi que les motos Euro 1 et Euro 2 ne peuvent plus circuler dans la Région bruxelloise. Les propriétaires d’un véhicule qui n’est pas en conformité recevront un courrier d’avertissement, avant d’être punis d’une amende en cas de nouvelle infraction trois mois plus tard.

Logement

Fin de la déductibilité des intérêts pour les résidences secondaires

À partir de la déclaration fiscale de 2026, les personnes qui remboursent un prêt pour un logement qui n’est pas leur propre résidence ne pourront plus bénéficier de la déduction fédérale des intérêts.

Nouveau régime d’aides pour les rénovations énergétiques en Wallonie

Les primes en Wallonie, c’est terminé. Le soutien financier régional passera désormais par des prêts, assorti le cas échéant de primes. Il faudra donc s’endetter pour obtenir une aide régionale. Deux outils structureront l’offre:

le Rénopack , ce prêt à taux zéro pour lequel interviendra une réduction globale du montant à rembourser, assimilée à une prime,

, ce prêt à taux zéro pour lequel interviendra une réduction globale du montant à rembourser, assimilée à une prime, et le Rénoprêt, un prêt dont le taux dépend des revenus du ménage.

Travail : extension des flexi-jobs

La réforme permettra de recourir aux flexi-jobs dans l’ensemble des secteurs, tout en respectant les règles applicables aux professions protégées. Les conditions attractives sont maintenues: la cotisation patronale reste fixée à 28 % et le revenu annuel maximum est même porté à 18.000 euros, au lieu de 12.000 euros aujourd’hui. Une opportunité pour les pensionnés qui souhaitent compléter leurs revenus.