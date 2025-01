1 op 10 Belgen ontzegt zich medicatie om budgettaire redenen

Het toegankelijker maken van de gezondheidszorg blijft noodzakelijk, want 1 op 10 Belgen – vooral jongeren – ziet wel eens af van medicatie omwille van budgettaire redenen. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Multipharma.

Belgen zijn loyaal aan hun apotheker. Maar liefst 50,7 % bezoekt maandelijks een fysieke apotheek.

En dat doen ze niet enkel en alleen om medicatie of andere gezondheids-en verzorgingsproducten aan te kopen. Ook het gezondheidsadvies door de apotheker wordt enorm gewaardeerd door de apotheekbezoekers. Bijna 3 op de 4 Belgen (74%) verklaart veel vertrouwen te hebben in het gezondheidsadvies van zijn of haar apotheker.

Betere toegang noodzakelijk

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 1 op de 10 Belgen wel eens afziet van medicatie omwille van budgettaire redenen. ​ Dit cijfer is significant hoger bij Franstalige (17,6%) dan bij Nederlandstalige (6,3%) Belgen en heeft ook vaker betrekking op jongeren tussen 18 en 34 jaar (12,8%).

Diabetespreventie

Volgens de Diabetes Liga heeft 1 op 10 Belgen diabetes en zou een kwart van de 45-plussers een verhoogd risico hebben om diabetes type 2 te ontwikkelen. Bovendien weet 1 op 3 diabetespatiënten niet dat ze diabetes type 2 hebben. Daarom is het een goed idee om in te zetten op preventie en je risico op diabetes type 2 te laten screenen. ​ Apothekers kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

67% van de Belgen ziet voor de apotheker nog een grotere rol weggelegd qua diabetespreventie en zou het goed vinden dat apothekers bijkomende screening testen uitvoeren op basis van een druppel bloed. Het zijn vooral mensen in de leeftijdscategorie 35-54 jaar die dit een goed idee vinden (70%) en die gebruik zouden maken van dergelijke dienst (65%).

Vaccinatie door de apotheker een meerwaarde?

Bijna 80% van de Belgen vindt het een meerwaarde dat ze voor vaccinatie tegen Covid-19 en griep bij hun apotheker terecht kunnen. Dat is een stijging met 10% ten opzichte van vorig jaar.

Multipharma werkt – in samenwerking met andere zorgverleners in de eerstelijnszorg – actief mee aan de vaccinatiecampagnes tegen griep en Covid-19, met als gemeenschappelijk doel het verhogen van de vaccinatiegraad.

In 2024 (31/12/2024) werden in de Multipharma-apotheken alleen al 38.485 griepvaccins en 43.191 Covid-19 vaccins toegediend.

Het takenpakket van de apotheker omvat veel meer dan het louter afleveren van geneesmiddelen. Steeds meer patiënten doen een beroep op hun apotheker voor onder meer vaccinatie, diabetes screening en coaching en medicatienazicht.

Voor een aantal van deze nieuwe vormen van dienstverlening krijgt de apotheker nu ook een honorarium. Dit staat los van de aflevering van geneesmiddelen aan de patiënt, maar dient om de tijd die de apotheker besteedt aan deze dienst te vergoeden. Het verloningssysteem voor de apotheker evolueert dus meer naar een realiteit waarbij de zorgtaken worden vergoed en de economische marge op de verkoop van de producten minder speelt.

Vervallen geneesmiddelen onvoldoende teruggebracht naar de apotheek

Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen die onzorgvuldig worden weggegooid of via het afvalwater worden afgevoerd, laten actieve stoffen achter in het milieu. Deze chemische residuen komen terecht in onze waterwegen, waar ze een ernstig risico vormen voor de biodiversiteit. Bovendien kan de aanwezigheid van geneesmiddelen in water de kwaliteit van het drinkwater verminderen, wat een potentieel risico vormt voor de volksgezondheid. Daarom is het belangrijk om vervallen of ongebruikte geneesmiddelen niet in de vuilnisbak te gooien, maar naar de apotheek te brengen.

Toch blijkt uit het onderzoek dat in 2024 minder dan de helft van de Belgen vervallen medicatie terug naar een apotheek bracht. Opvallend is dat het vooral de jongeren (46%) zijn die deze gewoonte nog niet eigen gemaakt hebben. De 55-plussers doen het echter wel goed: 73% zegt het ‘altijd’ of ‘meestal’ terug te brengen naar een apotheek.