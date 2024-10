8 op de 10 vrouwen in de menopauze ervaart taboe rond urine-incontinentie

Uit een nieuw onderzoek van Always Discreet blijkt dat 60% van de vrouwen aangeeft niet genoeg geïnformeerd te zijn over urine-incontinentie. Het merk lanceert daarom een bewustwordingscampagne om het taboe te doorbreken.

In aanloop naar Wereld Menopauzedag op 18 oktober lanceert Always Discreet een grootschalige campagne gericht op de menopauze, ondersteund door gratis informatiesessies en workshops voor vrouwen. Deze workshops zijn bedoeld om het gebrek aan kennis over deze levensfase, die in 50% van de gevallen gepaard gaat met urine-incontinentie, aan te pakken.

Uit het onderzoek van Always Discreet, uitgevoerd door iVOX onder 1.500 vrouwen, blijkt dat bijna drie op de vier vrouwen boven de 40 jaar al in de menopauze zitten of de symptomen ervan ervaren. Toch voelt de meerderheid van hen zich slecht voorbereid. Zo geeft 60% aan onvoldoende geïnformeerd te zijn over urine-incontinentie, een vaak voorkomend symptoom tijdens deze fase van hun leven. Bovendien weet de helft niet dat de bekkenbodemspier verbonden is met de blaas, wat het belang van versterkingsoefeningen benadrukt om incontinentie te voorkomen.

Menopauze beïnvloedt liefdes- en seksleven van 1 op de 3 vrouwen

Een derde van de vrouwen geeft aan dat de menopauze een negatieve invloed heeft op hun liefdesleven en seksualiteitsbeleving. Deze veranderingen raken vaak het algemeen welzijn van vrouwen: bijna de helft ervaart moeilijkheden bij de aanvang van de symptomen, en meer dan een kwart ziet hun zelfvertrouwen ​ hierdoor aanzienlijk dalen. ​ ​ ​

Veel vrouwen voelen zich beschaamd en geïsoleerd tijdens de menopauze, en willen niet dat anderen weten dat ze zich in deze levensfase bevinden. Dit gevoel komt vooral voor bij vrouwen tussen de 40 en 55 jaar. Wat zorgwekkend is, is dat 22% van hen zich eenzaam voelt, en meer dan een kwart zich niet begrepen voelt door hun vrienden en familie. Dit onderstreept het belang van openheid en het doorbreken van het taboe, zodat vrouwen zich gesteund en begrepen voelen”, zegt Cindy Dunon, menopauzeconsulente aan de Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel) en presentator van de masterclasses die in het kader van de campagne worden georganiseerd.

8 op de 10 vrouwen beschouwen urine-incontinentie als een taboe

Bijna de helft van de vrouwen in de menopauze zou graag vrijer willen praten over de menopauze en de bijbehorende symptomen, maar het onderwerp blijft een groot maatschappelijk taboe. Zo vindt 8 op de 10 vrouwen dat urine-incontinentie, een veelvoorkomend symptoom van de menopauze, nog steeds taboe is en zelden wordt besproken. Veel vrouwen voelen zich ongemakkelijk om het onderwerp aan te kaarten, hulp te zoeken of er openlijk over te praten, zelfs bij hun arts.

Het onderzoek toont ook aan dat meer dan de helft van de vrouwen zich onvoldoende voorbereid voelt op de menopauze. Zo wisten 6 op de 10 vrouwen niet dat urine-incontinentie een van de belangrijkste symptomen is van de menopauze. Een derde van de vrouwen geeft aan dat meer kennis en begrip hen zou hebben geholpen om deze fase beter door te komen. Bovendien zegt 50% dat ze zich zelfverzekerder zouden hebben gevoeld als ze wisten hoe ze met de symptomen moesten omgaan.

Helft van de vrouwen weet niet precies waar de bekkenbodemspieren zich bevinden

De studie toont ook aan dat veel vrouwen onvoldoende weten over de ligging en functie van de bekkenbodemspieren, hoewel deze spieren essentieel zijn voor het voorkomen en beheersen van urine-incontinentie. Zelfs onder vrouwen die al symptomen van de menopauze hebben ervaren, blijft de kennis hierover beperkt.

Hoewel bijna de helft van de vrouwen af en toe kegeloefeningen doet om de bekkenbodemspieren te versterken, zegt een derde van hen dat ze meer informatie nodig hebben over het belang van deze oefeningen voor hun gezondheid. Bovendien weet slechts de helft van de vrouwen dat de bekkenbodemspieren zich dicht bij de blaas bevinden.

“Veel vrouwen zijn zich niet bewust van de invloed die sterke bekkenbodemspieren kunnen hebben op het beheersen van urine-incontinentie, vooral tijdens en na de menopauze. Het is essentieel dat we niet alleen het taboe doorbreken, maar vrouwen ook de kennis en hulpmiddelen geven om preventieve maatregelen te nemen, zoals kegeloefeningen, die hun levenskwaliteit kunnen verbeteren. Deze oefeningen zijn eenvoudig en kunnen overal worden uitgevoerd, zelfs terwijl je in de rij staat te wachten aan de kassa”, benadrukt Cindy Dunon.