Aan deze voedingsstoffen zijn er wereldwijd de grootste tekorten

Van calcium tot ijzer en van vitamine A tot jodium. Voor het eerst slaagde een internationaal team van wetenschappers erin om een unieke inventaris te maken van de tekorten aan essentiële voedingsstoffen in maar liefst 185 landen. Opmerkelijk zijn de grote verschillen tussen noord en zuid, maar ook tussen de geslachten is er ongelijkheid.

Op basis van internationale data over voedingsconsumptie is het team onderzoekers van Harvard Chan School of Public Health (Massachusetts) erin geslaagd om land per land een accurate schatting te becijferen van zo’n 15 essentiële nutriënten zoals ijzer, calcium, foliumzuur, vitamines A, C en E. Ze berekenden daarbij de inname van elke voedingsstof volgens geslacht en per leeftijdsgroep. Alles samen werden 185 landen bij deze studie betrokken, die samen goed zijn voor zo’n 99 % van de wereldbevolking.

Somber plaatje

Het globale beeld dat hieruit naar voorkomt is niet meteen erg hoopgevend. De overgrote meerderheid van de onderzochte populatie kampt met een rist tekorten. Bovenaan dat lijstje nutriënten waaraan wereldwijd de grootste tekorten voorkomen prijken jodium, vitamine E, calcium en ijzer. Zoals verwacht bevestigen de gegevens de grote verschillen tussen bewoners van het rijkere noordelijk en het armere zuidelijk halfrond maar ook regionaal kwamen verschillen naar voren. Mensen in Sub Saharaans Afrika, Zuid- en Oost-Azië kampen met de grootste tekorten aan calcium. Een tekort aan jodium is eerder de norm in heel het zuiden terwijl vitamine B12 en riboflavine vooral onvoldoende worden ingenomen in India en Sub Saharaans Afrika.

M/V

Mannen en vrouwen zijn verschillend en dat uit zich ook op het vlak van de opname van voedingsstoffen. Tekorten aan jodium, vitamine B12, ijzer en selenium blijken beduidend vaker een vrouwenkwestie terwijl ze het dan weer beter doen dan mannen wat betreft inname van magnesium, vitamine B6, zink, vitamine C, A, thiamine en niacine. De auteurs van deze studie benadrukken dat de resultaten wijzen op een immense uitdaging voor de volksgezondheid. “Dit biedt alvast een beter inzicht aan de zorgverleners over waar de grootste tekorten zich situeren om de meeste effectieve voedingsmaatregelen te nemen voor bepaalde bevolkingsgroepen”, aldus onderzoeker Christopher Golden.

België

Volgens deze studie zijn de meest voorkomende tekorten in ons land die aan ijzer en vitamine E en dit zowel voor mannen als vrouwen. Opvallend is wel dat een nutriënt als vitamine D (oa. in vette vis, eieren) niet werd opgenomen in de onderzochte lijst, terwijl hiervan nochtans bekend is dat er zeker in de wintermaanden wijdverspreide tekorten aan zijn. Een tekort aan vitamine A, B12, zink, en jodium is in ons land eerder zeldzaam. Ook de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn veel minder uitgesproken.

Bron: The Lancet Global Health