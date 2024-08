Anders bewegen in het water

Watersporten zitten in de lift. Ze zijn toegankelijk voor iedereen en leveren een pak voordelen op.

In het water wegen we slechts een fractie van ons lichaamsgewicht dankzij de opwaartse druk. Een fijn gevoel en het opent een ongekende waaier aan beweegmogelijkheden. “Een van de grote voordelen van dat verlies aan zwaartekracht is de minimale belasting op je gewrichten en de wervelkolom”, weet sportarts dr. Tom Teulingkx. “Water zorgt bovendien voor weerstand rondom je hele lichaam, waardoor je meer energie verbruikt tijdens bewegingen. Je beschikt ook over een grotere actieradius dan op het droge. Denk maar aan je benen die je onder water veel hoger kan heffen. Plus: je kan oefeningen vaak langer herhalen. Steeds meer wetenschappelijke studies bevestigen de gezondheidsvoordelen van aquasporten. Zo lenen ze zich uitstekend voor revalidatiedoeleinden, waarvoor ze oorspronkelijk ook ontwikkeld werden. Maar ook mensen met overgewicht die vaak niet graag naar een sportclub of fitness trekken, kunnen onder water onbelast en discreet bewegen.”



De effecten zijn in grote lijnen vergelijkbaar met die van ‘droge’ oefentherapieën. “Je versterkt je spierkracht, lenigheid, evenwicht en bij sporten zoals aquajogging of -fitness ook je conditie. Om echt vooruitgang te boeken moet je, net als bij ‘droge’ sporten, toch minstens 2 à 3 keer per week aan de slag gaan.”

Ademhaling

Sinds de covidpandemie twijfelt niemand nog aan het belang van longen en ademhalingsspieren voor onze gezondheid. Bij aquatraining steekt alleen je hoofd boven water en wordt ook dit systeem dus aangescherpt. “Door de weerstand van het water op de borstkas worden je ademhalingsspieren rond de longen intensiever getraind. Dat ondersteunt de zuurstofopname, verbetert de uithouding en met een sterke ademhalingsspier ben je ook beter gewapend in geval van ziekte, zo is aangetoond. Minder wetenschappelijke evidentie is er voor de bewering dat watersporten ook zouden leiden tot een betere doorbloeding en lymfedrainage.”

Artrose

“Dankzij die minimale impact zijn aquasporten geschikt voor iedereen, ook als je geen sportervaring hebt of bij chronische aandoeningen zoals artrose, rugpijn, osteoporose en zelfs voor wie niet kan zwemmen”, vertellen aquacoach Terence Verkest en Lago Club Manager Samantha van der Steen van sportcentrum Lago Rozenbroeken in Gent. “De kans dat je bij aquasport een blessure oploopt is bovendien quasi nihil. Daarnaast heeft water een relaxerend effect, wat maakt dat je zelfs tijdens je inspanning een gevoel van ontspanning ervaart. Veel mensen winnen hierdoor ook aan zelfvertrouwen. Je kan niet alleen méér dan op het droge maar je bent tijdens zo’n aquasessie ook zozeer gefocust op je bewegingen dat er in je hoofd geen ruimte is voor andere zorgen. Het trainen in groep werkt erg motiverend. De meeste oefeningen kan je alleen uitvoeren maar dat effect zou niet helemaal hetzelfde zijn.”



De keerzijde van het verhaal is dat zwembadwater meestal chloor bevat, wat bij sommige mensen huidproblemen kan geven. “In ons land is er ook een tekort aan openbare zwembaden, waardoor het vaak zoeken is naar vrije plaatsen om te zwemmen of te aquasporten”, weet Tom Teulingkx. ●