AZ Delta lanceert smaakcentrum

Voeding is een cruciaal onderdeel van gezondheid en ontwikkeling. Om zo goed mogelijk op maat van patiënten met smaakproblemen te kunnen werken, lanceert AZ Delta (Roeselare) binnenkort een smaakcentrum.

Door bepaalde ziekten of aandoeningen verliezen patiënten soms hun smaak en daardoor ook hun eetlust. “Omdat voeding algemeen zeer belangrijk is voor het herstel, wilden we hier iets aan doen”, vertelt dokter Pieter Vandecandelaere (maag-darm-leverziekten). “Daarom werkten we mee aan een studie van het Center for Gastrology over smaaksturing bij kankerpatiënten. Soms hebben deze patiënten weinig smaak, verandert hun smaak of zijn ze overgevoelig aan bepaalde smaken. Tijdens de studie maakten we gebruik van een box met allerlei natuurlijke producten. De patiënten proeven en geven aan wat ze aangenaam vinden en wat niet. Op basis van de resultaten stelden de onderzoekers van het Center for Gastrology persoonlijke brood- en soeprecepten samen.”

De resultaten waren zeer positief: de eetlust en de smaak van patiënten namen weer toe. “Op basis van deze resultaten willen we in de toekomst op dezelfde manier verder werken. Daarom lanceren we binnenkort een smaakcentrum in AZ Delta. We nemen eigenlijk de procedure uit de studie over. Zodra onze chef alle opleidingen heeft gevolgd, voeren we de smaaktesten bij bepaalde patiënten uit om zo aangepaste recepten samen te stellen. Een uniek concept in Vlaanderen!”, vervolgt dokter Vandecandelaere. ” Een algemeen recept opmaken dat iedereen met smaakproblemen lekker vindt is onmogelijk, het gaat echt om maatwerk per patiënt.”

Terug genieten van een lekkere maaltijd

Vanuit het gloednieuwe smaakcentrum wil AZ Delta verder werken aan het op maat aanbieden van voeding voor patiënten met smaakproblemen. Verantwoordelijke patiëntenkeuken Philip Van Hoornick: “We experimenteerden met lepelbrood. Een variant van brood met heerlijke toppings, speciaal voor patiënten met kauw- en slikproblemen. Daarnaast gaan opgeleide chef-koks en de keukenploeg in de toekomst langs in het oncologisch dagziekenhuis. Daar zullen ze de smaak testen om gepersonaliseerde recepten te kunnen samenstellen. Zo kunnen patiënten thuis onmiddellijk gerechten klaarmaken die ze ook lekker vinden. En krijgen onze patiënten hun smaakbeleving terug om te genieten van een lekkere maaltijd. We horen ook graag uit eerste hand hoe ze alles ervaren.”

Driesterrenchef Tim Boury is peter van het smaakcentrum. De chef zal recepten delen met de zorgchefs van AZ Delta, die ze dan samen verder uitwerken op basis van de smaaktesten. “Eten smakelijk en voedzaam maken, dat is het uitgangspunt van mijn restaurant en van dit smaakcentrum. Of het nu gaat om een gastronomische beleving of een maaltijd die precies aansluit op de medische of fysieke noden van een patiënt. De missie blijft hetzelfde: lekker en smaakvol eten aanbieden. We kunnen veel van elkaar leren en zo uitblinken in ons vak. Een meerwaarde, zowel voor mijn klanten als voor de patiënten van AZ Delta. Daarom ben ik graag peter van het smaakcentrum en deel ik enkele smaakvolle recepten met de chefs van het ziekenhuis”, getuigt Tim Boury.