Bijna 70% van de mensen met een urgente hartritmestoornis ervaart geen symptomen

7 op de 10 Vlamingen met een urgente hartritmestoornis ervaren geen symptomen, terwijl ze wel met een dringend probleem zitten. Dat bleek uit een analyse van Helan Onafhankelijk Ziekenfonds en FibriCheck.

Ondanks het feit dat mensen vaak geen klachten hebben, kunnen hartritmestoornissen serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals een verhoogde kans op een beroerte en hartfalen. Vooral bij ouderen is het risico groter: volgens de Europese Vereniging voor Cardiologie heeft één op de drie 55-plussers kans op een hartritmestoornis.

Een verborgen gevaar

Hoewel hartritmestoornissen vaak voorkomen, merkt een groot deel van de mensen niet dat ze ermee te maken hebben. Uit de analyse van Helan Onafhankelijk Ziekenfonds en FibriCheck, een medische app waarmee je zelf je hartritme en hartslag kunt meten, blijkt dat van de 16.419 unieke gebruikers zo’n 1.047 personen (6,38%) een meetresultaat kregen waarbij er actie vereist is. Het meest opvallende is dat 723 van deze personen (69%) geen symptomen ervoeren ondanks de ernst van hun meting. Dit betekent dat bijna 7 op de 10 mensen met een urgente hartritmestoornis zich niet bewust waren van hun aandoening en de mogelijke complicaties die dit met zich mee kan brengen. In totaal werden er de afgelopen twee jaar 427.831 metingen geregistreerd bij leden van Helan via FibriCheck, waarvan 91% van de gebruikers 40+ jaar is.

Deze cijfers benadrukken het belang van regelmatig je hartritme controleren, zelfs als je niets ongewoons voelt. Hartritmestoornissen zoals voorkamerfibrillatie (VKF), waarbij het hart onregelmatig en vaak te snel klopt, vergroten de kans op een beroerte tot wel vijf keer.

Hartritme controleren, altijd en overal

Met FibriCheck kunnen gebruikers zelfstandig hun hartritme en hartslag bijhouden om hartritmestoornissen vroegtijdig op te sporen. De app gebruikt “PPG” (fotoplethysmografie) technologie, waarbij je met de camera van je smartphone je hartritme kunt meten in slechts één minuut. Na deze meting analyseert het medisch gecertificeerde AI-algoritme van FibriCheck je hartritme en krijg je meteen resultaat. Dit stelt gebruikers in staat om hun hartritme altijd en overal te controleren.

Helan Onafhankelijk Ziekenfonds werkt sinds twee jaar samen met FibriCheck om hartritmestoornissen te meten en zo de gezondheid van hun leden te ondersteunen. “Bij Helan streven we naar toegankelijke gezondheidszorg en geloven we in het gebruik van technologie om onze leden te helpen hun gezondheid zelf in handen te nemen”, zegt Lynn Pellens, expert gezondheidspromotie en preventie bij Helan Onafhankelijk Ziekenfonds. “Daarom werken we samen met apps zoals FibriCheck. Deze app laat onze leden eenvoudig en veilig hun hartritme controleren.”