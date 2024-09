Bloedprikkerhouder helpt diabetici met een beperking

Al jarenlang vragen diabetespatiënten met een fysieke beperking naar een oplossing waardoor ze zelfstandig bloed kunnen prikken. Onderzoekers industriële wetenschappen van de Universiteit Antwerpen verdiepten zich in de kwestie en ontwierpen een praktisch én supergoedkoop toestel.

Voor diabetespatiënten met een fysieke beperking zoals een halfzijdige verlamming of visuele problemen is zelf bloed prikken vaak onmogelijk. Speciaal voor deze doelgroep ontwikkelden onderzoekers en oud-studenten industriële wetenschappen van de Universiteit Antwerpen op vraag van het diabetescentrum van AZ Sint-Maarten (Mechelen) een zogeheten bloedprikkerhouder. AZ Sint-Maarten testte het prototype intussen uit en zal het toestel als eerste ziekenhuis in gebruik nemen. Wereldwijd kunnen ziekenhuizen het design nu ook zelf maken met een 3D-printer.

Mensen met diabetes moeten vaak meermaals per dag hun bloed prikken om hun bloedsuikerwaarden te meten. Bij de meeste patiënten gaat dat heel vlot, maar niet bij iedereen. “Diabetici met fysieke beperkingen kunnen de bestaande bloedprikkers moeilijk of soms gewoon niet gebruiken”, zegt Ilde Van den Bulck, teamleider van de diabetes- en voetkliniek. “Zij hebben iemand nodig om hen te helpen met het prikken van bloed. Tot vier keer per dag is die hulp noodzakelijk. Een tool zou patiënten moeten helpen om zelfstandiger te worden.”

Technologieclub

Van den Bulck nam contact op met het iMagineLab van de Universiteit Antwerpen. Dat is de technologieclub en makerspace van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Postdoctorale onderzoekers Thomas Huybrechts en Thomas Janssen en alumnus Satish Singh bogen zich over de kwestie en ontwierpen meerdere prototypes. “We beseften echter dat de eindgebruiker nood had aan een eenvoudige robuuste oplossing die makkelijk na te bouwen is in ziekenhuizen. Daarom ontwierpen we een bloedprikkerhouder die een veelgebruikt model van bloedprikker kan vasthouden en bevestigen.” Het toestel dat uiteindelijk uit de bus kwam is eigenlijk een houder waarin de prikpen vast kan geplaatst worden. Vervolgens hoef je alleen op een knop te duwen en wordt er vanzelf bloed geprikt. Een tweede hand om de pen vast te houden is daardoor overbodig geworden. Dat verhoogt de zelfstandigheid.

© VRT NWS

Eenvoudig te printen

Oud-student Satish Singh is zelf diabetespatiënt. “Er zijn ook sensoren op de markt die hetzelfde doen als een bloedprikker, zonder dat patiënten die hoeven vast te houden. Patiënten kunnen die sensoren via een app linken met hun smartphone. Maar ze zijn duur en worden nog niet terugbetaald voor heel wat diabetespatiënten.”

Daar maakt de bloedprikkerhouder van de Antwerpse ingenieurs het verschil. “Ons ontwerp biedt een low-costoplossing”, zegt Janssen. “Het design is gratis online (open source) beschikbaar. Zo kunnen ziekenhuizen of patiënten met een 3D-printer gemakkelijk eigen bloedprikkerhouders printen. Dit maakt de oplossing betaalbaar, toegankelijk en wereldwijd inzetbaar. Het printen van een bloedprikkerhouder duurt ongeveer twee uur en komt op minder dan één euro aan materiaalkost per exemplaar.”