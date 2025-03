Patiënten met hormoongevoelige borstkanker zien hun genezingskans zo goed als verdubbelen wanneer immunotherapie wordt toegevoegd aan de chemotherapie die ze krijgen voor de operatieve verwijdering van de tumor. In België kunnen 1.500 vrouwen met borstkanker baat hebben bij zo’n extra immuuntherapie.

Dat blijkt uit internationaal onderzoek dat mee werd geleid door de Antwerpse patholoog dr. Roberto Salgado (Ziekenhuis aan de Stroom ZAS). De studie werd gepubliceerd in het vakblad Nature Medicine. Hormoongevoelige borstkanker komt het vaakst voor. Zowat bij 7 op de 10 vrouwen met borstkanker gaat het om dit type kanker. ​

Tumor verdwijnt

Het onderzoek beoordeelde het toevoegen van het geneesmiddel Nivolumab of een placebo aan de chemotherapie in de fase voorafgaand aan de operatie. Vervolgens werd de respons van de patiënten op de behandeling beoordeeld. ​Wanneer immuuntherapie werd toegevoegd aan de combinatie van chemotherapie en een operatie, steeg het genezingspercentage naar 25 procent en zelfs tot bijna 45 procent wanneer er immuuncellen in de tumor zitten. Zonder de immuuntherapie viel het genezingspercentage terug tot 14 tot 20 procent. Het toevoegen van Nivolumab leidde tot ongeveer een verdubbeling van het aantal patiënten waarbij de tumor volledig was verdwenen na de behandeling.

Tot 70 % genezing

De hoeveelheid immuuncellen in het lichaam was hierbij een belangrijke factor. Hoe meer immuuncellen de patiënten in de borst hebben, hoe hoger het genezingspercentage in combinatie met immuuntherapie. Dit percentage kon bij een hoog aantal immuuncellen in de borst oplopen tot zelfs zeventig procent. Cruciale voorwaarde hierbij is dat de tumor zelf veel immuuncellen bevat. Deze immuuncellen worden ook TILs genoemd, of Tumor Infiltrerende Lymfocyten.

Praat met je team

“Als onderzoekers raden we vrouwen met dit type kanker aan om te praten met het team dat de behandeling uittekent”, benadrukt dr. Roberto Salgado. “Het aantal patiënten waarbij de tumor volledig verdwijnt als er immuuntherapie (Nivolumab) wordt gegeven, stijgt aanzienlijk als de tumor veel immuuncellen heeft. Dit kan op een heel eenvoudige manier worden bepaald door de pathologen die de tumor onderzoeken.

Kankervrij

De vrouwen die met succes met immunotherapie zijn behandeld in het onderzoek zijn waarschijnlijk genezen. Hun tumor is verwijderd en de stalen van borst- en lymfeklierweefsel die op hetzelfde moment zijn verzameld vertonen ook geen detecteerbare kankercellen meer.

Op lange termijn is opvolging wel nodig, kwestie van in de gaten te houden dat ze kankervrij blijven. Met deze ontdekking gaan we in de toekomst anders over de behandeling van dit type borstkanker denken.”

Hormoongevoelig

Elk jaar worden er wereldwijd 2,3 miljoen nieuwe borstkankerpatiënten gediagnosticeerd, waarvan 70 procent met het kankertype in dit onderzoek. In België gaat het om zo’n 1.500 nieuwe diagnoses per jaar.

De internationale studie volgde over 4 jaar 510 vrouwen met een borsttumor van het hormoongevoelige subtype. De gangbare behandeling voor deze patiënten is chemotherapie om de tumor te laten krimpen, zodat die gemakkelijker operatief kan worden verwijderd.