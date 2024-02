Code oranje voor luchtweginfecties

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) bevestigde de beslissing van de RMG (Risk Management Group) om het niveau van luchtweginfecties te verhogen naar code oranje, waarbij extra aandacht gevraagd wordt voor optimale ventilatie en een verhoogde waakzaamheid voor risicopersonen.

De Risk Assessment Group volgt de situatie wekelijks op aan de hand van de Respiradar (een meetinstrument voor de circulatie van luchtwegkiemen en de druk op het gezondheidszorgsysteem).

Op dit moment ziet men een toename van de infecties van de luchtwegen, waaronder vooral een sterke stijging in het aantal griepgevallen, waardoor de druk op het zorgsysteem toeneemt. Dat is niet onverwacht: elke winter zien we een piek in luchtwegklachten, -infecties en hospitalisaties.

Om verdere verspreiding te voorkomen en de meest kwetsbaren (65-plussers, mensen met medische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, longaandoeningen, kanker, obesitas, chronisch nierfalen en een zwak immuunsysteem) te beschermen werden aanbevelingen geformuleerd voor de algemene bevolking en de gezondheidzorg.

Eerst en vooral gelden basisaanbevelingen:

– handhygiëne,

– hoesten en niezen in een wegwerpzakdoek of in de elleboog,

– ventilatie binnen,

– thuisblijven als je ziek bent,

– zolang je symptomen hebt een chirurgisch mondmasker dragen bij contact met anderen,

– vaccinaties.

Daarnaast moet in code oranje extra aandacht worden besteed aan optimale ventilatie van binnenruimten ook in deze periode, en aan de bescherming van kwetsbare personen.

In deze fase is maskerdracht sterk aanbevolen voor kwetsbare personen (bij voorkeur met een FFP2-masker) en een chirurgisch mondmasker voor de mensen die hen regelmatig omringen, evenals alle mensen met symptomen van luchtweginfectie, in het bijzonder op drukke plaatsen (zoals openbaar vervoer).

De IMC beveelt mondmaskergebruik in de zorg ook sterk aan in wachtzalen en andere plaatsen waar een verhoogd risico op besmetting wordt bestaat.