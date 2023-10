Covid: slechts één op drie haalde booster

Anderhalve maand na de start van de herfstcampagne is nog maar een derde van de 65-plussers zijn boosterprik tegen corona gaan halen. “Relatief weinig. De bereidheid blijkt laag”, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) in Het Laatste Nieuws.

De boosterpik tegen het coronavirus is sterk aanbevolen voor 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met onderliggende aandoeningen en zorgpersoneel. Maar in die ‘doelgroep’ – zo’n 3,5 miljoen Belgen – staat niemand te springen voor een prik tegen Covid, blijkt uit de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano en het Vlaamse Departement Zorg. Over de hele groep bekeken liet slechts een derde zich ‘boosteren’.

Ook bij de 65-plussers is dat het geval: een op de drie ging in op de uitnodiging van de arts of apotheek of vroeg zelf om een herfstprik. “En zij zijn net de belangrijkste doelgroep”, zegt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht. “Ik kan alleen maar zeggen dat de bereidheid laag is.” Waar dat aan ligt, kan Van Gucht moeilijk inschatten “omdat de prik geheel vrijwilllig is”.

Er zijn wel grote regionale verschillen. In Vlaanderen is de helft van de 65-plussers opnieuw gevaccineerd en dat is vergelijkbaar met het aantal van hen – zo’n 60 procent – dat om een griepvaccin gaat, aldus Van Gucht. “De verschillen tussen Brussel, Wallonië en Vlaanderen zijn frappant.” In totaal kregen al 1.390.584 Belgen een herfstbooster, van wie het overgrote deel (1,2 miljoen) Vlamingen.