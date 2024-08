De 5 beste gezondheidstips van BBC-dokter Michael Mosley

Michael Mosley, de bekende Britse televisiedokter die onlangs overleed, slaagde er steeds in om zijn gezondheidsadviezen op een praktische manier te verwoorden. Niet zelden fungeerde hij zelf als proefkonijn voor veelbelovende nieuwigheden. Dit vond hij zelf de 5 beste ingrepen om gezonder te leven.

1. Eet twee dagen per week minder

Mosley populariseerde het idee van periodiek vasten (intermittent fasting) waarbij je 5 dagen per week normaal eet en beduidend minder gedurende de twee overige dagen. Om verlost te raken van zijn diabetes volgde Mosley gedurende 5 weken zo’n periodiek vasten dieet waarbij hij tijdens de twee vastendagen minder dan 600 calorieën opnam. Hij beperkte zich daarvoor tot een licht ontbijt en avondmaal en tussendoor dronk hij vooral water en kruidenthee. Naast gewichtsverlies, slaagde hij er zo in om zowel zijn cholesterol- als zijn bloedsuikerwaarden aanzienlijk te verbeteren. Mosley bedacht ook een andere, meer laagdrempelige versie van het periodiek vasten. Wie twee dagen per week vasten niet haalbaar acht, kan er ook voor kiezen om gedurende 12 uur per dag niet te eten, bijvoorbeeld tussen 20 uur ’s avonds en 8 uur ’s ochtends. Daardoor ga je vanzelf wat minder eten en je fitter voelen.

2. Beweeg vaker en korter

‘Ik heb gewoon geen tijd om driemaal per week te gaan sporten!’ Omdat dat voor velen realiteit is, lanceerde dr. Mosley het concept van de ‘bewegingssnacks’, ofwel korte beweegmomenten tussendoor, wanneer je ook maar even tijd hebt. Dat kan gaan om even de trappen nemen (in plaats van de lift), enkele oefeningen aan je bureau of je dag starten met een brisk walk, een korte wandeling waarbij je stevig doorstapt. Dergelijke beweegtussendoortjes hebben al een grote impact op je gezondheid.

3. Kies voor squats en planken

Squatten of door je benen buigen tot je bijna een zithouding aanneemt en planken, waarbij je je lichaam volledig strekt, terwijl je op voeten en handen (of ellebogen) steunt, zijn volgens Mosley de beste oefeningen om je bloeddruk te helpen verlagen. Bij deze oefeningen zet je grote spiergroepen aan het werk. Uit onderzoek blijkt dat wanneer je die spieren opspant en dit even zo aanhoudt, dat dit bij het loslaten de bloeddoorstroming een boost geeft, waarna de bloeddruk verlaagt.

4. Omarm de koude tegen stress

In deze warme tijden lijkt het een zalig idee om meer koud te douchen of in koelere omstandigheden te bewegen. Mosley onderzocht uitgebreid alle mogelijke effecten van koude op onze gezondheid. Zo adviseerde hij om elke ochtend je warme douche te beëindigen door 30 à 40 seconden de koude kraan te openen. Dit bezorgt het lichaam een korte koudeshock wat de hartslag verhoogt en de ademhaling even versnelt. Deze korte stressperiode is volgens een groeiend aantal onderzoeken net gunstig om chronische stress te bestrijden en je immuniteit te versterken. Mosley ontdekte eveneens dat de thermostaat enkele graden naar beneden draaien niet alleen een positieve impact had op zijn energierekening maar eveneens op het humeur en het vet- en bloedsuikergehalte in zijn bloed.

5. Kook je tomaten en andere slimme voedingskeuzes

Gunstig voor je hart, je huid en het verlaagt je risico op kanker. Lycopeen, de krachtige antioxidant in tomaten kan dit bewerkstelligen en deze stof wordt door het lichaam efficiënter opgenomen wanneer je tomaten verhit. Door ze koken of te bakken zetten tomaten deze stof immers het best vrij. Mosley dook ook in de wetenschappelijk bewezen effecten van gefermenteerde voeding zoals yoghurt, kimchi, kefir of zuurkool en stelde vast dat het eten van deze levende bacteriën de darmgezondheid en het immuunsysteem bevorderen en ontstekingen tegengaan. Een andere verrassende ontdekking die hij deed was dat je beter opteerde voor koude in plaats van warme pasta. Als koude hap leidt dit tot een minder hoge glucosepiek in je bloed dan wanneer je pas gekookte pasta opsmult.

Bronnen: BBC en The Guardian