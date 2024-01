De troeven van wandelen in het donker

Laat korte winterdagen geen obstakel zijn om eropuit te trekken. Met de nodige voorbereiding en wat spieken bij de buren in het Hoge Noorden, biedt stappen in het donker onverwachte voordelen.

Als je werkdag erop zit, is in de winterperiode de zon meestal ook al lang onder, waardoor velen een wandeling noodgedwongen schrappen. Want het is immers al donker! Hoeft niet, betogen verschillende experten. De duisternis is iets wat wij vrij recent in de geschiedenis zijn gaan vrezen en schuwen, sinds elektriciteit de wereld verlicht, zeg maar. Maar in het Hoge Noorden, waar lange winters vanzelfsprekend zijn, omarmen ze dat gegeven, slagen ze erin om in het donker de schoonheid te zien en trekken ze er net zo goed op uit.

In de Scandinavische landen leven ze volgens de filosofie van zoveel mogelijk buiten leven of friluvtsliv. Alles wat je ook maar outdoor kan doen, gebeurt daar ook buiten, ongeacht het seizoen of het weer. Het verwijst ook naar een zekere mindset, waarbij je buiten deconnecteert van de dagelijkse stress.

“Zij kleden zich warm aan, zetten een lichtlamp op hun hoofd en gaan stappen. In plaats van zich te focussen op het verlangen naar langere dagen, passen ze zich gewoon aan en genieten ze ook in het donker van de vele voordelen van wandelen”, weet wandelexpert Dorien Draps.

“Zij hebben natuurlijk het voordeel van over uitgestrekte natuurgebieden te beschikken en doorgaans zijn het ook veilige landen, wat wandelen in het donker aantrekkelijker en toegankelijker maakt, zeker voor vrouwen. Maar ook bij ons is het zeker mogelijk om er, mits de nodige voorzorgsmaatregelen, veilig op uit te trekken.” (lees ook de tips hiernaast)

Andere zintuigen

Een van de verrassende voordelen van avondwandelingen is dat andere zintuigen veel sterker worden geprikkeld dan overdag. Bij daglicht zijn visuele indrukken overheersend, maar zodra die minder domineren, word je alerter voor geritsel in het gras, het gekras van een uil, de geur van dennenbomen of het gevoel van de wind op je huid. De wereld rondom je wordt door de duisternis een stuk kleiner en je gaat anders observeren. Tegelijk wordt ook je nachtzicht aangesproken. Om beter te zien in het donker, verwijden je pupillen om zoveel mogelijk licht te laten invallen op je netvlies. Hoe langer je in het donker wandelt, hoe beter dat nachtzicht wordt, tenzij je natuurlijk nachtblind bent. Kies liefst ook een omgeving waar de lichtsterkte niet al te fel varieert, zodat je ogen zich niet constant moeten aanpassen. Heb je toch moeite met je zicht, dan is een vollemaanwandeling een prima alternatief.

Mentale relaxatie

Ook de omgeving ziet er in het donker totaal anders uit dan wanneer je diezelfde route bij daglicht aflegt. Een korte trip wordt zo algauw een mini-avontuur. Afhankelijk van de buurt, loop je ook kans om wat wildlife te spotten, want dan zijn nachtdieren zoals marters, egels en uilen actief. Zelfs als je in de stad na zonsondergang op pad gaat, krijg je een heel andere beleving mee. Plaatsen die overdag erg druk bevolkt zijn, baden dan in een totaal andere sfeer.

Wanneer vele visuele prikkels wegvallen, kan je ook mentaal beter tot rust komen, zo getuigen verschillende fervente avondwandelaars. Het is dan doorgaans kalmer buiten, met minder verkeer en mensen, waardoor je minder afgeleid wordt. Voor velen de ultieme manier om te relaxen.

Veilig?

Maar wat als je je onveilig voelt in het donker? “Vooral voor vrouwen vormt dat inderdaad vaak een belemmering. Dat is begrijpelijk, al zijn er wel enkele strategieën om dat aan te pakken, zoals de hond mee uitlaten, beter verlichte paden kiezen of afspreken met een vriend(in). Want ook gesprekken voeren en luisteren lukt een stuk beter tijdens het wandelen in het donker omdat je elkaar dan niet rechtstreeks in de ogen kijkt.”