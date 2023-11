Getuigen gezocht: Heb je ervaring met vaginisme of seksuele pijn?

Naar schatting 15 tot 45 procent van de vrouwen heeft ooit af te rekenen met seksuele pijn tijdens het vrijen. Bij een deel van deze vrouwen gaat het om vaginisme waarbij de bekkenbodemspieren zich ongewild opspannen waardoor penetratie onmogelijk is.

Onderzoekster Antje van Kerckhove is op zoek naar vrouwen die (anoniem) willen getuigen over hun persoonlijke ervaringen met vaginisme en seksuele pijn. Als historica aan de KU Leuven verricht zij baanbrekend doctoraatsonderzoek over de geschiedenis van dit fenomeen in ons land sinds de jaren ’50. De focus van het onderzoek ligt bij de ervaringen van vrouwen zelf.

Zorgden deze medische problemen voor spanningen in de relatie? Konden vrouwen hierover praten met hun partner of omgeving? Waar zochten vrouwen hiervoor naar hulp en werden hun problemen in het verleden ook erkend?

Door mee te werken aan dit basisonderzoek, kan je bijdragen aan een onderdeel van de cultuurgeschiedenis dat tot nu toe onderbelicht is gebleven. Want omdat seksuele pijn jarenlang taboe was, is het niet evident om hierover getuigen te vinden.