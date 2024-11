Hoe weet je of je een gezond tussendoortje eet?

Over tussendoor eten doen nogal wat misverstanden de ronde. Is het nu wel of net niet een goed idee om tussen twee maaltijden door je honger of is het eerder je goesting te stillen en wat knabbel je dan best om het gezond te houden?

“In de ideale wereld is maximum 15 % van onze dagelijkse energiebehoefte afkomstig uit tussendoortjes en voor de meeste mensen houdt dat in dat maximum 400 kcal per dag hiervoor zijn weggelegd”, aldus diëtiste Sanne Mouha (UZ Antwerpen). In de praktijk betekent dit dat je het best houdt bij 3 à 4 tussendoortjes van telkens 100 à 150 kcal, al hangt dat natuurlijk ook af van je levensstijl en hoeveel je in totaal dagelijks eet. Als vuistregel geldt dat tussendoor snacken er niet mag voor zorgen dat je totale energie-inname wordt verstoord.

Tussendoor eten is zeker geen verplichting al kan het wanneer je het goed aanpakt, wel bijdragen tot een gezond voedingspatroon. Zo kan het helpen om het hongergevoel tegen te gaan en om onbewust de hele dag door grazen te voorkomen. Tegelijk kan je door de juiste keuzes te maken zo je inname aan vezels, vitaminen en mineralen opkrikken.

Nooit langer dan 4 uur

Voor de meeste mensen geldt dat je best minstens twee uur laat tussen je eetmomenten maar wacht niet langer dan 4 uur om opnieuw iets achter de kiezen te stoppen. Stel je dat langer uit of sla je een maaltijd over, dan vergroot je de kans op een lege, rammelende maag waarbij je minder controle hebt op wat je precies eet. Met als gevolg dat je sneller naar een zoete reep of een zakje knisperende chips grijpt om je trek te stillen. Drink ook minstens 1 liter water per dag want vaak speelt een verborgen dorstgevoel je parten waardoor je eveneens zin krijgt om te snacken.

Gezonde snacks

Beperk of vermijd zoveel mogelijk tussendoortjes met toegevoegde suikers en vet zoals de gekende snoeprepen. Die geven je kortstondig een goed gevoel maar doen je snel alweer hunkeren naar meer suiker. Om het jezelf makkelijker te maken, leg je best alleen gezonde snacks klaar op je werkplek, thuis of in de wagen.

Wat wel? – Volkoren – of meergranenproducten zoals crackers, toast, beschuit of brood met een dun laagje beleg: kaas, confituur of plantaardig beleg. – vers fruit, fruitsalade of grdoogd fruit zonder toegevoegde suiker – rauwe groenten zoals kerstomaten, radijzen, komkommers, wortelreepjes – magere of halfvolle melkproducten of plantaardige zuivel met toegevoegd calcium: yoghurt, kwart, rijstpap.. – peperkoek, rijstwafels en droge koeken leveren meestal niet veel extra nutriënten aan maar bevatten doorgaans weinig suiker en vetten. – granenkoek met meer dan 6 gram vezels/100 gram.

Bron: Sanne Mouha, ‘Alles wat je moet weten over eten’, Lannoo, isbn 9789401497275, 24,99€