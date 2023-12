In 10 stappen opnieuw in vorm na de feesten

Veel mensen denken dat ze in januari een detoxkuur moeten inlassen om hun lever te ontlasten. Maar dat is niet de enige optie...

1. Water

‘Water, de rest komt later’ is niet alleen een gouden regel bij brandwonden. Ons lichaam draait op water, heeft het nodig om goed te functioneren. En nu het een beetje uit zijn doen is na de eindejaarsfeesten en de receptiemaand januari, is water een belangrijke bondgenoot om het weer in conditie te krijgen. Zet dus de hele dag water binnen handbereik: koud, op kamertemperatuur, warm of heet. Maakt niet uit. Moet er een smaakje bij? Enkele druppels citroensap geven wat pit en u kunt naar hartenlust experimenteren met alle mogelijke infusies. Hete bouillon is zalig als het koud is en eigenlijk eenvoudig te maken met wat u nog in huis en in de diepvriezer hebt zitten. Overschotjes van kruiden kunt u er ook in kwijt.

Tip. Thee wordt soms bitter als hij koud wordt gedronken. Dat is meest-al niet het geval met kruiden- of fruitinfusies.

2. Rust

Luister naar uw lichaam en neem de rust die u nodig hebt. Rust betekent niet noodzakelijk slapen, wel bijkomen van een inspanning, of die nu fysiek of mentaal is. Of even alle prikkels weg: tv af, radio uit en tot uzelf komen. Zet die gsm gerust op ‘stil’.

3. Beweging

In de eindejaarsperiode worden wat losser geworden banden vaak opnieuw aangehaald en dat resulteert dan niet zelden in uitjes de volgende maanden: samen iets eten, iets drinken en... stil zitten. Gooi dat patroon om en spreek af om samen iets actiefs te doen, in de lijn van jullie gemeenschappelijke interesses. Dat kan een wandeling zijn in een regio of stad die u allang wou ontdekken, een bezoek aan een interessant evenement of andere bezienswaardigheid. Maar ook elkaar helpen bij het hakken van hout voor de kachel of open haard, het opruimen van een tuin of kamer. Veel leuker dan die karweitjes alleen te moeten doen en een gezellige, originele en ongedwongen manier om bij te praten.

4. Licht

In deze donkere maanden moet u erop letten dat u genoeg licht krijgt. Buiten iets ondernemen zodra er een winterzonnetje komt piepen, is de beste optie, omdat u dan uw lichaam vitamine D doet aanmaken. Ook uw serotonineproductie staat of valt met de hoeveelheid licht die u krijgt. Daarom is het belangrijk dat u binnenshuis eveneens voldoende licht voorziet. Serotonine is de neurotransmitter die ervoor zorgt dat u zich goed in uw vel voelt.

5. Lucht

Als het koud is buiten, is de verleiding groot om lekker warm binnen te blijven zitten. Toch moet u er een erezaak van maken om elke dag uw neus buiten de deur te steken. Studies wijzen uit dat zelfs vervuilde stadslucht gezonder is dan de lucht binnenshuis, vergeet dus ook niet af en toe uw huis ruim te verwennen met frisse lucht.

Tip. Aan zee is het nu heerlijk uitwaaien. De zoute lucht en het jodium krijgt u er extra – en gratis – bij.

6. Vet

Nee, niet om te eten, wel om uw huid te redden van de verschraling door de kou buiten en de droge lucht van de verwarming binnen. Neem na een douche of bad de tijd om uw huid uitgebreid in te smeren met een iets vettere hydraterende crème. En neem de gewoonte aan om uw gezicht en handen geregeld goed van een wat vettere crème te voorzien: die worden nu het vaakst blootgesteld aan de schrale winterlucht.

7. Vezels

Uw spijsvertering heeft nu baat bij regelmaat en vezels. Doe dus nog eens een poging om elke dag aan uw vijf porties fruit en groente te komen. Een banaan bijvoorbeeld is een ideaal tussendoortje nu, niet alleen omwille van de vezels en omdat ze een vol gevoel geeft, maar ook omdat ze een bron is van tryptofaan. Dat wordt – mits voldoende licht (zie eerder) – in uw hersenen omgezet in serotonine.

8. Wellness

Verwen uzelf niet met lekker eten, kies in plaats daarvan voor een bezoek aan een sauna of hamam. Niet alleen kunt u zo heerlijk opwarmen en zal de damp uw hoofd vrijmaken, de verleiding om vet en ongezond te eten wordt doorgaans kleiner omdat u na het zuiverende gevoel meer geneigd zal zijn om dingen te eten die uw lichaam ten goede komen.

9. Vervanging

Ga nu niet op dieet om de bijgekomen kilo’s eraf te krijgen, maar neem goede gewoonten aan: vervang room door een magerder alternatief, leng mayonaise aan met yoghurt, kies voor minder vette bereidingen door te stomen en te grillen. En laat u niet in verleiding brengen om in de winkel uw karretje vol te laden met de typische feestbereidingen die nog afgeprijsd worden verkocht.

10 Nagenieten

Waarom geen fotoboek maken met foto’s, kerstkaartjes, menu’s en andere leuke herinneringen? Haal de geschenken die u voor eindejaar kreeg en eventuele koopjes uit de daaropvolgende soldenperiode weer boven en neem de tijd om na te genieten. Er bestaat geen beter wapen tegen schadelijke stress...

Ariane De Borger