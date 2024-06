Alcohol lijkt soms overal aanwezig te zijn. Op babybezoek, na het sporten, op de voetbal van de kinderen, onder collega’s, op het schoolfeest, … Is dat wel altijd zo logisch?

Misschien is het wel tijd om onze drinkgewoontes eens van dichtbij te bekijken! Want als we alcohol drinken minder vanzelfsprekend gaan vinden, dan wordt het ook gemakkelijker om gezondere keuzes te maken.

Daarom lanceerde VAD/De druglijn de campagne ‘Is het altijd alcoholtijd?’, die de vanzelfsprekendheid van alcohol in vraag wil stellen. Affiches in het straatbeeld en video’s op sociale media stellen de vraag: is het altijd alcoholtijd? Ze doen stilstaan bij situaties waarin alcohol nog vaak vanzelfsprekend lijkt. Maar is alcohol in sommige van die situaties wel op zijn plek? Wanneer vinden we alcohol, voor onszelf en voor onze omgeving, gepast en wanneer niet? Voorafgaand aan de lancering werden duizend Vlamingen bevraagd naar wat zij over alcohol vinden. De resultaten tonen dat onze attitudes aan het veranderen zijn. De campagne wil die groeiende kritische geest versterken.

De tegenstrijdigheden van alcohol

Ook al is alcohol een ongezond product, toch lijkt het alomtegenwoordig te zijn. Het is verweven met oneindig veel gelegenheden. Denk maar even aan de zomer die voor de deur staat, met het EK Voetbal, de barbecues met de hele familie en de terrasjes in de zon. Alcohol lijkt er automatisch bij te horen: zonder nadenken, uit gewoonte.

De campagne stelt die schijnbare vanzelfsprekendheid in vraag. Want als we alcohol drinken minder vanzelfsprekend gaan vinden, dan wordt het ook gemakkelijker om gezondere keuzes te maken.

Om dat te bereiken, toont de campagne hoe tegenstrijdig alcoholgebruik soms is. Is het wel een goed idee om alcohol te drinken bij het supporteren voor onze kinderen? Hoe logisch is het in een werksetting, als je nadien nog belangrijke beslissingen moet nemen of nog het verkeer in moet? Wat met die bubbels op kraambezoek terwijl de nieuwe mama niet mee kan klinken? En als we sporten om fit te blijven, zijn de pinten achteraf dan niet contraproductief?

“Deze campagne is geen simpele ontradende campagne,” zegt Tom Evenepoel, coördinator van De Druglijn. “Het is al langer duidelijk dat alcohol steeds vaker kritisch bekeken wordt. Steeds meer mensen kiezen ervoor om minder, bewuster of geen alcohol te drinken. Terecht, want alcohol is geen alledaags product. De campagne moedigt iedereen aan om voor zichzelf die vraag te stellen: hoort alcohol er wel altijd en quasi automatisch bij?”

Alcoholgewoontes in vraag gesteld

n de aanloop naar de campagne werden 1.035 Vlamingen bevraagd naar hun attitudes over alcohol. En daaruit blijkt dat onze alcoholcultuur wel degelijk aan het veranderen is. De studentenperiode buiten beschouwing gelaten, geldt: hoe jonger, hoe minder alcohol er gedronken wordt.

Uit de resultaten blijkt ook dat we ons wel degelijk vragen stellen over de situaties die in de campagne aan bod komen:

9 op 10 Vlamingen vindt het geen goed idee om alcohol te drinken tijdens de lunchpauze met collega’s2 op 3 vindt het niet kunnen tijdens het supporteren voor de sportmatch van de kinderen1 op 2 vindt het eigenlijk niet op zijn plaats op babybezoek in het ziekenhuisNog tekenen van een veranderende wereld: slechts 7% van de bevraagden vindt alcohol essentieel voor een geslaagde avond. Daarnaast geeft 1 op 4 Vlamingen aan dat ze het voornemen hebben om de komende 12 maanden minder alcohol te gaan drinken. Voor hun gezondheid, een gezond gewicht, of om de mogelijke problemen door alcohol te vermijden. Het besef dat alcohol geen onschuldig product is, neemt dus duidelijk toe.

Kennis over de gezondheidsrisico’s kan veel beter

Hoewel al langer bewezen is dat alcohol de kans op kanker verhoogt, lijkt slechts de helft van de Vlamingen dat te beseffen. Ook de stelling dat alcohol al vanaf één glas per dag schadelijk kan zijn voor de gezondheid, werd maar door 1 op 2 als correct herkend. Je hoort nog wel eens beweren dat dagelijks één glas (rode) wijn goed zou zijn voor het hart. Wijn, en meer specifiek rode wijn, bevat inderdaad bepaalde antioxidanten. Maar de mogelijke positieve effecten daarvan wegen niet op tegen de negatieve gevolgen van de alcohol in de wijn. Heel wat groenten en fruit bevatten bovendien veel meer van die antioxidanten.

“In het verleden werden de risico’s van alcohol vaak te eng bekeken. Enerzijds dacht men aan de chronische gevolgen, met name de kans op verslaving, en anderzijds aan de acute risico’s, zoals ongevallen in het verkeer of op het werk,” vult Tom Evenepoel daarop aan. “De mogelijke impact van alcohol gaat uiteraard over veel meer dan die twee aspecten. Maar dat blijft nog te vaak onderbelicht. Nochtans treft die schadelijkheid potentieel veel meer mensen. Daarom is het belangrijk dat het gezondheidsbesef over alcohol verder toeneemt.”

Wat doet alcohol met je lichaam? Wie regelmatig alcohol drinkt of gedronken heeft, riskeert ook op lange termijn gezondheidsrisico’s. Alcoholgebruik wordt met meer dan 30 aandoeningen rechtstreeks in verband gebracht. Daarnaast is alcohol een mede-veroorzakende factor bij 230 andere ziekten. Enkele voorbeelden: – Alcohol kan ook zorgen voor een verhoogde bloeddruk. Dat vergroot het risico op hartziektes of beroertes. – Alcohol heeft een impact op de lever. Het kan leiden tot leverontsteking of leververvetting. – Wat heel wat mensen nog niet ten volle beseffen, is dat alcohol het risico op verschillende kankers doet toenemen. Het gaat om mond- en keelholte, strottenhoofd, slokdarm, lever, maag, borst en dikke darm, en endeldarm.

Teveel is trop, en trop is teveel

Er bestaat eigenlijk geen veilige ondergrens. Elke glas alcohol is in principe schadelijk, want alcohol is nu eenmaal een toxische stof. Natuurlijk kan je wel de impact proberen te beperken.

Wie af en toe drinkt, loopt minder grote risico’s dan iemand die dagelijks drinkt. Iemand die op een avond twee alcoholische consumpties drinkt, loopt ook minder kans op gezondheidsproblemen dan iemand die er zeven op een avond drinkt. Hoe minder alcohol, hoe kleiner de risico’s.

Je kan al veel van die gezondheidsrisico’s vermijden met de richtlijn over alcoholgebruik. Die zegt: drink niet meer dan 10 standaardglazen per week, beperk het aantal glazen per dag, en drink een aantal dagen per week niet.

Meer info vind je op de website van De Druglijn.