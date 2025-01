Mondmaskers weer aanbevolen voor wie ziek is

Op basis van de laatste gegevens heeft de RMG (Risk Management Group) het gezondheidswaarschuwingsniveau op 9 januari opgetrokken naar code oranje. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het naleven van de basisaanbevelingen, en voor symptomatische en/of kwetsbare personen het dragen van een mondmasker op drukke plaatsen en bij contacten met zorgverleners.

Code oranje betekent dat de piek van luchtweginfecties nu een belangrijke druk op het gezondheidszorgsysteem veroorzaakt, waardoor extra aanbevelingen en acties noodzakelijk zijn om het fenomeen in te dammen. Geen reden tot paniek evenwel. Elk jaar rond deze tijd wordt deze piek in luchtweginfecties gezien.

Basisaanbevelingen

Het belangrijkste advies is om de gekende basisaanbevelingen goed op te volgen:

– Was de handen regelmatig met water en zeep of gebruik handalcohol

– Ventileer binnenruimten optimaal en regelmatig

– Als je niest of hoest, gebruik dan een zakdoek voor eenmalig gebruik of nies in de elleboog, en was de handenBlijf thuis als je ziek bent, en vermijd contact met anderen

– Wanneer je niet meer acuut ziek bent en de symptomen milderen: draag nog enkele dagen (minstens 5 dagen na de start van de symptomen) een mondmasker tijdens contact met andere personen en houd afstand, zeker bij contact met kwetsbare personen en met zorgpersoneel

– Kwetsbare personen dragen best een mondmasker op drukke plaatsen

Je bent kwetsbaar als:

– je ouder bent dan 65 jaar;

– je een chronische aandoening hebt aan de longen, het hart, de lever of de nieren, metabole aandoeningen (inclusief diabetes), of neuromusculaire aandoeningen;

– je een stoornis hebt van je immuniteit

– je zwanger bent

Zuigelingen zijn ook kwetsbaar.

Voor kinderen tot 18 jaar gelden enkel de eerste 4 aanbevelingen, dus niet het dragen van mondmaskers, hoewel we hen en hun ouders in code oranje toch vragen op drukke plaatsen rekening te houden met het risico op besmettingen, zeker in contact met kwetsbare mensen.

Bijkomende aanbevelingen in code oranje

Het dragen van een mondmasker

De RMG raadt aan dat iedereen met symptomen van luchtwegklachten en/of een kwetsbare gezondheid, een mondmasker draagt en afstand houdt op drukke publieke plaatsen (zoals het openbaar vervoer) en tijdens private of publieke bijeenkomsten.

Symptomatisch personeel en bezoekers dragen mondmasker in de woonzorgcentra als ze absoluut in de voorziening moeten zijn.

In code oranje draag je een mondmasker bij contacten met zorgverleners. In ziekenhuizen doe je dat ook bij contacten met patiënten.

Uitzonderingen worden gemaakt voor kinderen jonger dan 12 jaar, en voor bepaalde contacten in de zorg.

Werk

Het wordt aangeraden aan werkgevers om, waar mogelijk, thuiswerk te organiseren voor werknemers die symptomatisch zijn en/of een kwetsbare gezondheid hebben.

Verluchten en ventileren

Ook het belang van de luchtkwaliteit en ventilatie wordt benadrukt met de aanbeveling om de CO2 concentratie in binnenruimten onder de 900 à 1200 ppm te houden. Dan circuleren er in die ruimte ook minder luchtwegkiemen.

Bijkomende maatregelen tegen verspreiding van luchtwegkiemen worden aanbevolen op werkplekken (op plaatsen waar werknemers samenkomen zoals de kantine, vergaderruimten, bv. afstand houden of maximaal aantal personen toegelaten in één ruimte, plexi afscherming van loketten, tot het overwegen om thuiswerk aan te bevelen waar mogelijk).

Vaccinatie:

Als je kwetsbaar bent, of zorg draagt voor een kwetsbare persoon, als je zwanger bent of verwacht zanger te worden, of als je in de zorg werkt, dan hopen we dat je al gevaccineerd bent. Uit de epidemiologie blijkt dat het coronavirus momenteel nauwelijks impact heeft op de huidige situatie, en dat er dus weinig argumenten zijn om nu een bijkomende campagne te voeren (maar een individuele vaccinatie kan aanbevolen zijn voor bepaalde personen met een verminderde weerstand). Het griepvirus circuleerde al vroeg dit seizoen en de epidemiologische drempel werd al in december overschreden. Deze epidemie duurt typisch 6 tot 8 weken. Omdat het twee weken duurt vooraleer een beschermend effect van het griepvaccin mag verwacht worden, zou een nieuwe publieke vaccinatiecampagne op dit moment een te kleine impact hebben op de volksgezondheid. Ondertussen blijft het wel aangeraden aan kwetsbare personen om met hun huisarts te bespreken welke vaccins voor hen nuttig kunnen zijn. Dat laat ook toe om de redenen te bespreken waarom deze kwetsbare persoon zich niet in de herfst liet vaccineren, wat ideaal zou geweest zijn. De vaccinatie tegen pneumokokken blijft aanbevolen voor oudere mensen en kwetsbare personen, die niet mogen aarzelen om hun huisarts hierover te raadplegen.

Overbelasting van de spoedgevallendiensten

Om overbelasting van de spoedgevallendiensten te vermijden willen we vragen om in eerste instantie een afspraak te maken bij de huisarts in geval van ziekte of bij luchtwegklachten.