Online cursus leert omgaan met jongdementie

Mensen met jongdementie ervaren vaak heel andere klachten dan ouderen terwijl de zorg daar onvoldoende is op afgestemd. De Odisee-hogeschool speelt op die leemte in en lanceert een gratis online cursus over omgaan met angsten, stress en slaapproblemen naar aanleiding van Wereld Alzheimer Dag op 21 september.

De aandacht voor jongdementie is de jongste jaren gelukkig toegenomen met dank aan programma’s zoals Restaurant Misverstand waarin de alledaagse obstakels van deze ingrijpende ziekte aan bod komen. In Vlaanderen treft jongdementie een groeiende groep mensen jonger dan 65 jaar maar omdat de geheugen- en andere cognitieve problemen zich op jongere leeftijd voordoen, duurt het vaak lang voor de juiste diagnose wordt gesteld. In veel gevallen wordt eerst gedacht aan een depressie of burn-out. Nochtans gaat het niet om een kleine groep. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen schat dat er in 2025 zo’n 4500 Vlamingen met jongdementie zullen zijn.

Geen medicatie

“Uit onderzoek blijkt dat mensen met jongdementie vaak andere moeilijkheden ervaren dan bij dementie op latere leeftijd. Het gaat dan vooral over slaapproblemen, verhoogde angst en stress. De huidige dementiezorg in Europa is hier nog niet op afgestemd en steunt nu vooral op behandelingen op basis van geneesmiddelen,” zegt Julie Vanderlinden, onderzoekster aan de Odisee-hogeschool, die deze week mee het eerste Europese congres over jongdementie organiseerde.

Alternatieve pistes

Samen met partners uit België, Nederland, Duitsland en Denemarken leidde Odisee-hogeschool een onderzoek naar alternatieve pistes om op de zorgnoden bij jongdementie in te spelen. Die kennis brachten ze nu samen in een gratis online cursus. “We reiken daarin oefeningen aan die onder meer inzetten op ademhalingstechnieken, mindfulness maar ook ludieke methoden om moeilijke thema’s bespreekbaar te maken”, aldus Vanderlinden. “Deze methoden steunen niet op medicatie, hebben dus minder bijwerkingen en bieden meer verbetering op het emotioneel welbevinden op de lange termijn.”

Zorgverleners, partners en familie

De cursus richt zich vooral op studenten in zorgopleidingen en professionals uit het werkveld zoals verpleegkundigen, ergotherapeuten en andere zorgverleners. De behandeling van angst, stress en slaapproblemen bij personen met jongdementie komt vandaag immers nog niet specifiek aan bod binnen de zorgopleidingen. “Met de cursus willen we de kennis van onze studenten over deze problematiek vergroten en hen opleiden tot pioniers in het toepassen van dit soort interventies in zorginstellingen.”

Maar ook gezinsleden of partners van mensen met jongdementie kunnen veel opsteken van de gratis cursus: “Aan de hand van oefeningen en casussen krijg je meer inzicht in de gedachten en gevoelens van personen met jongdementie”, schetst Vanderlinden. “We moedigen iedereen aan om ook op individueel niveau aan de slag te gaan met de cursusinhoud. Zo hopen we samen de zorg voor mensen met jongdementie te optimaliseren.”