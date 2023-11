Opvliegers te lijf gaan via warmteregeling

De nachtmerrie van de meeste vrouwen rond de menopauze? Vervelende opvliegers die onaangekondigd toeslaan. Om deze klacht aan te pakken, is er nu een niet hormonaal middel dat inspeelt op de warmteregeling.

Interessant om weten is dat hier een volledig Belgisch verhaal achter schuilgaat. Fezolinetant werd immers oorspronkelijk ontwikkeld door het Waalse biotechbedrijf Ogeda, als eerste niet hormonale middel dat effectief is om opvliegers aan te pakken. Prof. Herman Depypere (menopauzespe-cialist, UZ Gent) was vervolgens betrokken bij de fase II studie naar dit middel, die vrij snel duidelijk maakte dat het om een veelbelovende innovatie ging. “Al na een week bleek het middel resultaat te geven en zagen vrouwen een drastische terugval van het aantal warmteopwellingen”, stelde prof. Depypere vast.

Hormonale substitutie

Tot nu toe konden vrouwen met erge opvliegers enkel gebruik maken van HST of Hormonale Substitutie Therapie, maar die aanpak is niet voor iedereen geschikt. “Sommige vrouwen met een borstkankervoorgeschiedenis of een verhoogd genetisch risico op borsttumoren kunnen geen HST nemen. Daarnaast is er een groep die liever geen hormonen neemt, zelfs al gaat het om bio-identieke. Voor deze vrouwen waren er tot nu toe enkel zachtere alternatieven voorhanden, zoals soja en plantaardige supplementen, maar die werken minder goed”, weet Herman Depypere.

“Met de komst van fezolinetant is er nu een alternatief dat even krachtig is als HST. Belangrijke kanttekening evenwel: dit middel heeft uitsluitend invloed op de opvliegers en niet op de overige menopauzeproblemen, zoals botontkalking, slaapproblemen of vaginale atrofie door het verlies van oestrogeen (vrouwelijk hormoon). Terwijl HST die problemen wel mee aanpakt.”

Hersenen

Dat komt omdat fezolinetant een compleet ander werkingsmechanisme heeft dan HST. “Dit middel werkt rechtstreeks in op de thermoregulatie in je hersenen, waar je lichaamstemperatuur wordt aangestuurd. Fezolinetant is een zogeheten neurokinine antagonist. Neurokinine is een eiwit dat warmteopwellingen genereert en de bloedvaten doet uitzetten wanneer die het signaal krijgen dat de lichaamstemperatuur zakt. Door het wegvallen van oestrogeen wordt er meer neurokinine aangemaakt, waardoor er vaker meer warmte wordt geproduceerd. Dit middel blokkeert op zijn beurt de neurokinine-receptoren in de hersenen en grijpt zo in op het warmteregelingsproces.”

Studies hebben intussen uitgebreid aangetoond dat zowel de frequentie als de intensiteit van de opvliegers en de slaapverstoring door dit middel sterk teruglopen (-90%). “Dat effect is er al snel en bij een lage dosering. Bovendien is er nauwelijks sprake van bijwerkingen”, stelt Depypere vast.

In de Verenigde Staten is deze pil, die je dagelijks op een vast moment inneemt, intussen al goedgekeurd. Verwacht wordt dat ook Europa volgt en dat het middel vanaf dit najaar ook hier beschikbaar wordt.