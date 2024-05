Recordaantal werknemers met fysieke en psychische klachten in ons land

Het aantal werknemers in ons land met fysieke of psychische klachten is de voorbije vijf jaar fors toegenomen. Een kwart van de werkende Belgen ondervindt last tijdens het bewegen, 7,5% heeft (ook) psychische klachten. In de dienstensector, maar ook in het onderwijs neemt het aantal mensen met klachten in sneltempo toe.

Dit zijn de bevindingen van Mensura, specialist in preventie, veiligheid en gezondheid op het werk, op basis van een analyse van de gegevens van meer dan 320.000 werkende Belgen.

Fysiek en mentaal welzijn: nooit eerder was er op de werkvloer zo veel aandacht voor. Organisaties nemen allerlei initiatieven om medewerkers gezonder en vitaler aan het werk te houden, zoals aangepaste werkorganisatie, ondersteuning door opleiding en coaching of het opzetten van ergonomische werkplekken. Die inspanningen zijn vaak een eerste goede stap, maar het onderzoek toont aan dat ze zich nog niet altijd vertalen in de cijfers. Steeds meer werkende Belgen kampen namelijk met allerlei klachten die meestal te linken zijn aan het werk dat ze doen.

Maar liefst een kwart van de werknemers heeft motorische klachten. Dat zijn aandoeningen aan spieren en gewrichten, zoals pijn in de nek, schouders of (lage) rug. Het aantal werknemers met motorische klachten is de voorbije vijf jaar met zo’n 22% toegenomen. Vooral de laatste twee jaar zijn de stijgingen opvallend. Lage rugpijn (19,3%), artrose van de wervelkolom (6,7%) en schouderklachten (5,1%) zijn de meest voorkomende fysieke problemen.

Fysieke klachten pieken bij beeldschermwerkers

Fysieke klachten associeerden we lange tijd enkel en alleen met zwaardere beroepen. Vooral in de bouw (30,5%), de voedingssector (29%) en de chemie (27%) ligt het percentage werknemers met motorische klachten nu nog steeds het hoogst. De grootste stijging in deze categorie zien we in de zorg (+36%).

Maar de laatste twee jaar noteren we ook een sterke toename bij de beroepsbevolking die uren per dag achter een scherm zit, zeg maar de beeldschermwerkers, waarvan de meeste in de dienstensector actief zijn. Het aantal werknemers in de dienstensector met fysieke klachten is de voorbije vijf jaar met 40% toegenomen.

En ook in het onderwijs (+64% op vijf jaar tijd) is de toename erg groot de laatste jaren, al liggen de percentages daar nog duidelijk lager dan in de andere sectoren.

Aantal werknemers met psychische problemen neemt toe

Naast het aantal motorische klachten, is ook het aantal werknemers met psychische ongemakken de voorbije vijf jaar toegenomen. En best fors: vijf jaar geleden gaf 4,2% van de werknemers aan met psychische klachten te kampen, in 2023 was dat al 7,5%. Dat is een stijging van maar liefst 80%. Vooral na de coronacrisis is het aantal werknemers met psychische klachten sterk gestegen.

In de publieke sector (9,7%), de zorg en de dienstensector (beide 8,9%) liggen de percentages het hoogst. De sterkste toename de voorbije vijf jaar is te zien in het onderwijs (daar rapporteert 7,3% psychische klachten) en de publieke sector (waar 9,7% aangeeft psychische klachten te hebben). In elk van die sectoren tekenen we meer dan een verdubbeling op. Ook in de logistiek (7,4%) en in de dienstensector (8,9%) zien we bijna een verdubbeling in de laatste vijf jaar.