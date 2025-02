Teleconsulten (voorlopig) niet meer vergoed

Het was zonder twijfel een van de positieve gevolgen van de pandemie: de mogelijkheid om via telefoon je arts te raadplegen om resultaten te bespreken, eenvoudige medische vragen te stellen of herhalingsvoorschriften te vragen. Die praktijk dreigt helemaal op de schop te gaan, nu artsen vanaf 15 februari niet langer een vergoeding hiervoor krijgen.

Als patiënt moet je dus opnieuw een fysieke consultatie of een huisbezoek bij je arts boeken. Bij de verschillende artsenvakbonden is er alvast scherp protest en onbegrip voor deze ‘besparingsmaatregel.’ Artsensyndicaat BVAS omschrijft het zelfs als een historische stap achteruit omdat de teleconsulten in de gezondheidszorg net voor meer toegankelijkheid en continuïteit hadden gezorgd.

Misbruiken

Intussen is ook een werkgroep aangesteld die zich zal buigen over nieuwe terugbetalingscriteria en maatregelen om misbruik te voorkomen. Mogelijk worden ze in de toekomst dan forfaitair vergoed en niet langer per prestatie. Dat zou de deur moeten sluiten voor misbruiken. Uit cijfers bleek immers dat een beperkt aantal artsen een opvallend hoog aantal teleconsulten liet aanrekenen, wat doet vermoeden dat het om fraude gaat.

Vage criteria

De honoraria die artsen krijgen voor teleconsulten bestaan nog maar sinds de coronapandemie en toen werden de criteria nogal vaag opgesteld. Toen was ook vooropgesteld dat het vergoeden van teleconsulten budgetneutraal moest gebeuren. Dat moest er met andere woorden voor zorgen dat de fysieke consultaties evenveel afnamen, wat in de praktijk niet het geval is.

Kleine consulten

Sommige huisartsen proberen de huidige afschaffing alvast op te vangen door zogeheten kleine of kortdurende fysieke consulten aan te bieden voor administratieve (attesten) of kleine medische vragen. Die vallen dan volledig onder een derdebetalersregeling.