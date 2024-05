UZ Brussel wil revolutionaire FLASH-techniek tegen kanker praktisch introduceren in België

Het UZ Brussel wil voor het einde van het jaar de revolutionaire FLASH-techniek tegen kanker introduceren in België. Het ziekenhuis heeft daarvoor de Fonds Wetenschappelijke Onderzoek (FWO)-onderzoeksbeurs voor Zware Onderzoeksinfrastructuur binnengehaald, goed voor 2,5 miljoen euro. Tot op heden werd deze FLASH-techniek louter gebruikt in specifieke onderzoekssituaties. Het onderzoek naar de praktische toepassing van de techniek zal zich in eerste instantie richten op patiënten met onder meer huidkanker, rectumkanker en wekedelentumoren.

Met de FWO-middelen wil UZ Brussel het FLASH-onderzoek in België algemeen introduceren in ons land, een revolutionaire techniek waarmee het aantal ‘fracties’ of bestralingssessies bij kankerpatiënten drastisch verminderd kan worden. Met de techniek kan de patiënt “zijn volledige bestralingsdosis krijgen in minder dan één seconde”, aldus professor dr. Mark De Ridder, diensthoofd Radiotherapie van het UZ Brussel. “Dit betekent dat de patiënt sneller aan zijn herstel kan beginnen. Bovendien leidt het ‘FLASH-effect’ tot minder bijwerkingen en treedt er minder beschadiging op.”

Patiënten moeten nog even wachten

De praktische uitrol van de kankerbehandelingstechniek in België moet eerst nog enkele obstakels overwinnen. Eerst moet de apparatuur worden afgesteld voor gebruik in het ziekenhuis, vervolgens moet er ook laboratoriumonderzoek op poten gezet worden naar de effecten van de radiotherapie op de tumoren en de omliggende gezonde weefsels. Pas nadien kan men de techniek toepassen op Belgische kankerpatiënten. “De vooruitgang in de radiotherapie zorgt ervoor dat er nauwkeuriger kan gestraald worden dan voorheen, wat de kans op genezen verhoogt”, aldus professor dr. Thierry Gevaert.

Kanker blijft tot op vandaag de belangrijkste doodsoorzaak in België, vooral bij mannen. Volgens Statbel stierven er in 2021 in totaal 27.205 mensen aan de gevolgen van een tumor, of 24,2 procent van alle overlijdens in dat jaar. in 2022 ging het over 29.005 sterfgevallen. De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht dat er tegen 2050 wereldwijd driekwart meer kankerpatiënten zullen zijn.