Verkouden? 10 tips om de dag door te komen

U bent verkouden, flink verkouden. Uw neus zit stevig verstopt en u heeft een vervelend hoestje. Niet lekker, maar thuisblijven lijkt overdreven. Of misschien schreeuwt uw verkouden lichaam wel om een dagje bed, maar laten de omstandigheden dat echt niet toe. Met deze tips komt u de dag wel door.

1. Stomen en ontspannen

Begin de dag met een warme douche. U ontspant zo het hele lichaam en het warme water kan uw klachten verlichten. Het versnelt de genezing echter niet. U kunt ook stomen boven een kom met heet water. Gebruik geen kamille of menthol, hierdoor kunnen de slijmvliezen gaan irriteren.

2. Drink voldoende

Als u verkouden bent, heeft u vocht nodig. Dus drink de hele dag door: water, sap, bouillon, thee. Uw immuunsysteem kan dan beter de strijd aan met ziektekiemen. Daarbij houdt u zo gezwollen slijmvliezen vochtig en vult u ook het vocht aan dat u verliest door het snuiten van uw neus. Alcohol, koffie en energiedrankjes kunt u wel beter mijden, die hebben een uitdrogend effect.

3. Open je neus

Bij een verstopte neus kunnen neusdruppels met zout en water soms wat verlichting geven. U kunt de zoutoplossing zelf maken door een afgestreken theelepel zout op te lossen in een limonadeglas met lauw water.Natuurlijk kunt u ook kant-en-klaar neusdruppels of -spray kopen. U hebt ze met een zoutoplossing of met xylometazoline. Deze laatste vermindert de zwelling van het slijmvlies, waardoor u gemakkelijker kunt ademen. Een middel met xylometazoline mag u drie keer per dag gebruiken voor maximaal een week.

4. Vermijd rook

Rook van sigaretten irriteert de slijmvliezen en vertraagt daardoor het herstel. Meeroken is daarbij net zo slecht als zelf roken. Vermijd dus rokerige ruimtes en laat sigaretten liggen.

5. Verzacht pijn

Voelt u zich heel beroerd? Neem dan paracetamol. Hierdoor verzacht u niet alleen eventuele pijn, maar het kan ook eventuele koorts of ontstekingen verminderen. Let wel op dat u de maximale dagelijkse dosis niet overschrijdt.

6. Was je handen

Het is altijd belangrijk om uw handen regelmatig te wassen, maar als u verkouden bent geldt dit nog sterker. Was de handen in ieder geval na elke hoest-, niesbui of na het snuiten. Probeer uw ogen, mond en neus ook niet te vaak aan te raken. Op die manier besmet u zichzelf namelijk gemakkelijk opnieuw. En dan bent u nòg langer verkouden.

7. Ga voor frisse lucht

Warme droge lucht van een verwarmingssysteem droogt de slijmvliezen sneller uit. Zorg dus voor een goede ventilatie en maak eventueel gebruik van een luchtbevochtiger. Even naar buiten kan ook wonderen doen. Van een beetje daglicht knapt iedereen op.

8. Blijf weg bij anderen

Om zeker te zijn dat u de mensen in uw omgeving niet besmet, is het slim om direct contact met anderen te mijden. Houdt uw handen of een zakdoek voor de mond als u niest, of nog beter: nies in uw elleboog. Probeer ook niet te veel handen te schudden.

9. Neem rust

Uw lichaam heeft rust nodig om te herstellen van een verkoudheid. Plan ’s avonds dus niet te veel, neem een goede maaltijd en ga op tijd naar bed. Probeer minstens acht uur te slapen. Een uitgerust lichaam heeft meer weerstand.

10. Heb geduld

Een gewone verkoudheid gaat vanzelf over, maar het hoesten, niezen en snotteren kan soms wel een paar weken duren. Heb dus geduld en verwacht niet dat u na twee dagen weer helemaal de oude bent. Als u last krijgt van andere klachten zoals benauwdheid, sufheid of koorts die langer dan vijf dagen aanhoudt, is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts.

Bron: Plusonline.nl