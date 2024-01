Voedingsdeskundige, diëtist... Wie doet wat?

Al eens gedacht om een specialist te raadplegen voor voedingsadvies? Mooi, maar welke? Een overzicht.

Al die experts lijken hetzelfde te doen: je op basis van je behoeften raad geven over een gezond voedingspatroon. Dat moet aan je profiel zijn aangepast, qua algemene kenmerken – kind, zwangere, sportbeoefenaar, oudere… – als qua problemen – obesitas, voedselintolerantie, diabetes…. Toch zijn er verschillen tussen wat voedingsspecialisten bieden.

Een diëtist wordt vaak ten onrechte enkel gezien als iemand die je raadpleegt bij overgewicht. In ons land is de diëtist de enige voedingsspecialist waarvan de titel door de overheid is erkend en beschermd door een riziv-nummer. Hij moet ook een diploma hebben gehaald aan een hogeschool. Die erkenning zorgt ervoor dat een consult bij de diëtist vandaag wordt terugbetaald door sommige mutualiteiten.

Verder mag iedereen zich voedingsdeskundige, -therapeut of -coach noemen, ook al heeft hij geen enkele wetenschappelijke kennis of medisch diploma. Al zijn in de praktijk sommigen wel arts, apotheker of diëtist. En hebben velen een specifieke opleiding gevolgd die niet officieel erkend is. Feit blijft dat deze drie beroepen niet gereglementeerd en evenmin goed omschreven zijn, wat betekent dat je waakzaam moet blijven.

Hun competentie en de kwaliteit van hun opleiding is immers niet verzekerd, en de doeltreffendheid van hun advies niet altijd wetenschappelijk bewezen. Hun aanpak kan dus een negatieve impact hebben op je gezondheid en soms zelfs een vorm van onwettig uitoefenen van de geneeskunde zijn, wanneer niet begeleid door een arts. Zoals een voedingspecialist die een bloedonderzoek voorstelt om je voedingsnoden en mogelijke supplementen op te lijsten. Bij twijfel, vraag eerst raad aan je (huis)arts.

Ook belangrijk: enkel erkende zorgverstrekkers kunnen inzage krijgen in je medisch dossier of de samenvatting ervan, omdat ze gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Dat is dus weggelegd voor de diëtist, de diëtist-voedingsdeskundige, de arts-voedingsspecialist, maar niet voor een gewone voedingsdeskundige, voedingstherapeut of voedingscoach, want die zijn niet erkend als zorgverstrekker met een riziv-nummer.