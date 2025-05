Met de campagne “HER talk today, HER hope tomorrow” wil lotgenotengroep Esperanza het belang van een vroege diagnose van eierstokkanker benadrukken. Deze vaak vergeten kanker slaat vooral toe bij vrouwen na de menopauze maar wordt te vaak pas laattijdig ontdekt. De campagne schuift vijf belangrijke feiten over eierstokkanker naar voren die elke vrouw (en haar omgeving) zouden moeten kennen.

Ovarium – of eierstokkanker treft in ons land elk jaar zo’n 753 vrouwen en in veel gevallen valt die diagnose pas wanneer de tumor zich in de gevorderde stadia (III of IV) bevindt, vanwege de subtiele en vaak niet-specifieke aard van de symptomen die met de ziekte gepaard gaan.

Aspecifieke klachten

Dr. Guy Orye, gynaecoloog, Jessa ziekenhuis: “Eierstokkanker blijft moeilijk te ontdekken in een vroegtijdig stadium. In het begin zijn er meestal geen klachten, en als er wel klachten komen, zijn deze vaak zo aspecifiek dat een patiënte nog niet onmiddellijk naar een arts gaat. Regelmatig gynaecologisch nazicht (ook voor andere tumoren) en aandacht voor de alarmsymptomen kan helpen bij een vroegere diagnose van deze ziekte.”

Om de kennis hierover te verbeteren lanceren Esperanza, de lotgenotengroep voor vrouwen met een gynaecologische kanker, en het biofarmaceutisch bedrijf AstraZeneca, deze bewustwordingscampagne naar aanleiding van Wereld Eierstokkankerdag.

Vijf cruciale feiten

1. Een uitstrijkje kan eierstokkanker niet detecteren.

2. Eierstokkanker wordt vaak pas in een vergevorderd stadium gediagnosticeerd.

3. Hoe vroeger eierstokkanker wordt vastgesteld, hoe beter het behandelbaar is.

4. Dit zijn veelvoorkomende symptomen:

-aanhoudend opgeblazen gevoel

-moeite met eten of snel verzadigd zijn na een maaltijd

-terugkerende maag- of buikpijn

-problemen met de urinewegen

5. Bewustzijn van deze symptomen kan leiden tot een snellere diagnose.

Jaarlijkse routinecontrole

Eierstokkanker treft voornamelijk vrouwen van 50 jaar en ouder, wat de noodzaak benadrukt om preventief de gynaecologische gezondheid op alle leeftijden op te volgen. Prof. Dr. Sofie Joris, medisch oncoloog, UZ Brussel: “Eierstokkanker komt hoofdzakelijk voor bij vrouwen in de menopauze en in deze leeftijdsgroep is men vaak minder consciëntieus wat de gynaecologische opvolging betreft. Aangezien er geen screeningstest bestaat, is een jaarlijkse routinecontrole bij de gynaecoloog dus een goed idee.”

Veelvoorkomende symptomen zoals hierboven vermeld, die vaak als onbelangrijk worden beschouwd, kunnen immers leiden tot aanzienlijke vertragingen in de diagnose. Studies geven aan dat vrouwen gemiddeld ongeveer zes maanden moeten wachten tussen het begin van de symptomen tot de juiste diagnose. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in België de diagnose krijgen is 67 jaar.

Betere behandelingen

Prof. Dr. Toon Van Gorp, gynaecoloog-oncoloog,UZ Leuven: “De diagnose en behandeling van eierstokkanker start vaak met een valse start omdat de kanker zich al verspreid heeft voordat we deze hebben kunnen vaststellen. Gelukkig zijn er ook veel nieuwe en gerichte behandelingen die nu ontwikkeld worden, waardoor we stap voor stap terrein winnen en steeds meer patiënten kunnen genezen of langer in leven houden. We blijven vechten!”

Genetische testen

Recente vooruitgangen in de behandeling van eierstokkanker, zoals het inzetten van genetische testen, transformeren de gepersonaliseerde therapieën. Deze innovaties stellen zorgverleners in staat om behandelingen af te stemmen op individuele genetische profielen, wat de behandeling verbetert. Dr. Liselore Loverix, clinical fellow gynaecological oncology, Jessa/UZ Leuven: “Door innovatief onderzoek naar de genetische achtergrond van eierstokkanker, kunnen we reeds voor start van de behandeling achterhalen wie met nieuwe gerichte medicatie kan geholpen worden. Zo verliezen we geen kostbare tijd en zetten we grote stappen voorwaarts naar een meer gepersonaliseerde aanpak in de strijd tegen deze agressieve ziekte.” Hoewel er nog uitdagingen zijn, beloven lopend onderzoek en klinische vooruitgang een betere toekomst voor degenen die door eierstokkanker zijn getroffen.

Sneller screenen

“Dankzij meer gericht wetenschappelijk onderzoek en nieuwe medicatie zijn de overlevingskansen van eierstokkankerpatiënten de laatste jaren inderdaad sterk gestegen”, erkent Sonia Rademaekers, voorzitster van Esperanza. “Maar er is nog veel werk aan de winkel om de symptomen beter en sneller te screenen en patiënten sneller naar gespecialiseerde referentiecentra door te sturen. Daarom ondersteunt Esperanza ten volle deze campagne, omdat wij een zeer warm hart toedragen aan vrouwen die getroffen worden door eierstokkanker en willen helpen om preventieve stappen te zetten om deze vrouwen een beter toekomstperspectief en een betere levenskwaliteit te bieden.”

esperanza-lotgenotengroep.be