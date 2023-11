Website zal binnenkort waarderingen van zorgverleners verzamelen

Er komt een website waarop reviews kunnen worden geplaatst en gelezen van ouderenzorgvoorzieningen, voorzieningen voor personen met een handicap, kinderopvanginitiatieven of voorzieningen voor jeugdhulp. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt minister van Welzijn Hilde Crevits.

In 2024 wordt de website opgestart met een pilootproject. Gebruikers zullen er hun ervaringen kunnen delen, maar ook een compliment kunnen geven. Gedurende de eerste twee jaar zal een beperkt aantal voorzieningen deelnemen. Het beheer zal gebeuren door een consortium dat de zorgaanbieders en de zorggebruikers vertegenwoordigt.

“Dat levert niet alleen nuttige informatie op voor andere gebruikers, het zal ook een belangrijk instrument zijn voor de zorgvoorziening om met de gebruikers in dialoog te gaan”, zegt Crevits. “Op die manier kunnen gebruikers zelf al het goede werk van onze zorgvoorzieningen, terecht, in de kijker zetten én werken we tegelijk ook aan meer dialoog voor een betere zorg. Een win-win voor alle partijen.”