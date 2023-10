Witte stok krijgt ook een high tech broertje

Zo’n driekwart van de blinde en slechtziende mensen in ons land gebruikt de witte stok. Dit bekende hulpmiddel evolueert en kent nu ook een meer gesofisticeerde versie, die via geluid vroegtijdig waarschuwt voor obstakels op je weg en zo voor meer veiligheid zorgt.

De technologische evolutie in de wereld van de hulpmiddelen voor slechtzienden neemt de jongste jaren een hoge vlucht. Naast toestellen voor digitale ondertiteling of ‘audio-maatjes’ die je kranten, tijdschriften of boeken voorlezen, is nu ook voor de witte stok een meer technologische variant op punt gesteld. Zondag 15 oktober is het Internationale Dag van de witte stok en in het verleden zijn er al meerdere pogingen ondernomen om hier een meer geavanceerde versie van te ontwikkelen. “Nu is er met de Rango van het bedrijf Go Sense eindelijk een type dat goed functioneert. Eigenlijk gaat het om een klein toestel in de vorm van een blokje, dat is uitgerust met sensoren en dat je bevestigt bovenaan je gewone witte stok. Verder heb je een app op je smartphone nodig en oortjes die daarmee verbonden zijn”, legt Flore Nollet, ergotherapeut bij Brailleliga, de werking uit. De high tech versie is bedoeld voor mensen die al goed vertrouwd zijn met de technieken van het stoklopen. De sensoren scannen obstakels van kop tot teen, van schouder tot schouder en tot 2,5 meter voor de gebruiker Maar voor een optimale werking is het belangrijk om de stok correct rechtop te houden.

Voordelen

Net als de gewone witte stok, is ook de high variant ontworpen om mogelijke hindernissen te spotten zodat je die kan ontwijken. “Met de gewone stok doe je dat door ertegen te tikken en vervolgens telkens uit te wijken, wat vrij vermoeiend is. De Rango heeft als voordeel dat die obstakels vroeger signaleert, voor je echt tegenaan tikt, waardoor je op voorhand eromheen kan gaan navigeren. Bovendien kan deze slimme versie ook zaken op hoogte ontwaren zoals brievenbussen of overhangende takken die vandaag met een gewone stok gemist worden.” Van zodra het toestel een obstakel waarneemt, krijg je in real time via de oortjes een geluidssignaaltje in je rechter- of linkeroor, afhankelijk van waar de hinder zich situeert en kan je naar de juiste richting uitwijken. “Die connectie gebeurt vanzelf via de Rango app op je smartphone. Die moet je natuurlijk op zak hebben als je de deur uitgaat.”

Getest

De Brailleliga kreeg enkele Rango toestellen ter beschikking en liet die intussen door cliënten uitproberen. “Hun bevindingen zijn erg persoonlijk en dus uiteenlopend. Sommigen zijn geweldig enthousiast en vinden het grotere steun dan de gewone witte stok terwijl anderen horendol werden van de geluidssignalen. Vandaar dat we bij de Brailleliga mensen de kans geven om dit toestel vooraf uitgebreid uit te testen.”

Opties

Een leuk extraatje aan dit toestel is de optie waarmee je via een eenvoudige druk op de knop de eerstvolgende bussen, trams, metro’s of treinen kan opvragen zodat je hiervoor je smartphone niet hoeft boven te halen. Daarnaast bevat het een ‘waar ben ik nu ‘ optie waarmee je kan checken waar je je precies bevindt.

Terugbetaling?

De high tech variant komt met een stevig prijskaartje van zo’n 2.000 euro en is in ons land ook (nog) niet terugbetaald. In Vlaanderen worden heel speciale, innovatieve of dure hulpmiddelen doorgaans niet opgenomen op de refertelijst voor hulpmiddelen voor mensen met een beperking. “Wil je een terugbetaling voor zulke hulpmiddelen aanvragen, dan moet je daarvoor een goed gedocumenteerd dossier indienen. In Vlaanderen is dat voorlopig nog niet gebeurd. In Brussel, waar een gelijkaardige regeling geldt, gebeurde dat wel al en daar werden wel al enkele aanvragen goedgekeurd bij slechtzienden en blinden die professioneel actief zijn.” In Frankrijk, waar de Rango werd ontwikkeld, is het systeem al meer ingeburgerd en terugbetaald.