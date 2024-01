2023 warmste jaar ooit gemeten

Wat veel klimaatwetenschappers al even voelden aankomen is nu officieel bevestigd door het Europese klimaatcentrum Copernicus: 2023 is het warmste jaar ooit gemeten, met een forse voorsprong op het vorige recordjaar 2016.

Copernicus meldt in zijn jaarlijkse update dat de wereldwijde gemiddelde temperatuur het afgelopen jaar 1,48 graad hoger was dan tijdens het pre-industriële tijdperk. De grens van 1,5 graad werd gedurende iets minder dan de helft van het jaar zelfs overschreden.

De temperatuur lag gedurende twee dagen in november 2023 meer dan twee graden boven de referentiewaarde, wat volgens het rapport duidt op een alarmerende versnelling van de opwarming van de aarde.

“Uitzonderlijk jaar”

“2023 was een uitzonderlijk jaar waarin het ene na het andere klimaatrecord sneuvelde. Niet alleen is 2023 het warmste jaar ooit, het is ook het eerste jaar waarin alle dagen meer dan 1 graad Celsius warmer zijn dan de pre-industriële periode”, zegt Samantha Burgess van Copernicus. “De temperaturen in 2023 overtreffen waarschijnlijk die van eender welke periode in tenminste de laatste honderdduizend jaar.”

Juli 2023 wordt genoemd als een “bijzonder onheilspellende” maand, waarschijnlijk de warmste in de afgelopen 120.000 jaar.

De wereldwijde gemiddelde temperatuur voor 2023 klokte af op 14,98 graden – 0,17 graad hoger dan het vorige record in 2016. Hoewel dit verschil klein lijkt, benadrukken wetenschappers dat zelfs een schijnbaar minieme stijging van de gemiddelde temperatuur ingrijpende gevolgen kan hebben voor het klimaat en de weersystemen op aarde.

Gezamenlijke inspanningen nodig

Het rapport benadrukt volgens de onderzoekers de urgentie van wereldwijde gezamenlijke inspanningen om klimaatverandering aan te pakken, aangezien we de kritieke drempel van 1,5 graad Celsius zeer dicht naderen.

“De extremen die we de afgelopen maanden hebben waargenomen, tonen duidelijk aan hoe ver we nu verwijderd zijn van het klimaat waarin onze beschaving zich ontwikkelde. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor het klimaatakkoord van Parijs en alle menselijke activiteiten”, zegt Copernicus-directeur Carlo Buontempo.

“Als we de klimaatrisico’s succesvol willen beheersen, moeten we onze economie dringend koolstofvrij maken en tegelijkertijd klimaatdata en -kennis gebruiken om ons voor te bereiden op de toekomst.”