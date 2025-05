65-plussers blijven kwetsbaar in het verkeer, blijkt uit de ongevallencijfers

Er verongelukten in 2024 minder 65-plussers met de fiets, maar ze vertegenwoordigen wel nog steeds bijna de helft van de dodelijke slachtoffers, zo blijkt uit cijfers van Vias Institute.

Verkeersveiligheidsinstituut Vias publiceerde al in maart zijn verkeersveiligheidsbarometer voor 2024. Dat is een overzicht van het aantal verkeersongevallen met letselschade op basis van processen-verbaal van de politie. Er ontbraken echter nog data over het aantal verkeersdoden. Dit werden nu aangevuld.

In 2024 kwamen er 455 personen om het leven in het verkeer. Dat is het laagste aantal verkeersdoden dat ooit genoteerd werd. Het zijn er 6 procent minder dan in 2023 (483).

65-plussers

Zoomen we echter in op de 65-plussers, dan zien we dat het aantal verkeersdoden van 65 jaar of ouder al vier jaar min of meer stabiel blijft: 136 slachtoffers in 2021, 134 in 2022, 129 in 2023 en vorig jaar 130. Dat geldt ook voor het aantal gewonden, hoewel er in 2024 wel 125 minder opgetekend werden (4556) dan in 2023 (4681). De meeste verkeersdoden en -gewonden bij de 65-plussers vallen als ze in de auto of op de fiets zitten.

Opvallend bij de fietsers van 65 jaar of ouder is dat er in 2024 beduidend minder dodelijke slachtoffers vielen in vergelijking met 2023 – 38 in 2024 vs. 47 in 2023 – maar dat er méér auto-inzittenden van 65-plus om het leven kwamen – 51 vs. 38 in 2023. Dezelfde tendens zien we trouwens bij het aantal gewonden: een daling van 140 gewonden bij de fietsers, maar een stijging van 27 gewonden bij de auto-inzittenden.

Stef Willems, woordvoerder bij Vias institute: “Vergeet niet dat 2024 een heel regenachtig jaar was. Misschien verplaatsten mensen zich dus meer met de auto dan met de fiets ten opzichte van 2023. Maar echt structurele conclusies kan je aan die cijfers niet vastknopen, je kan dat alleen maar vaststellen.”

Ongevallencijfers 65-plussers © Uit: Verkeersveiligheidbarometer van Vias Institute

Kwetsbaar

Toch blijft de 65-plusser ook in 2024 kwetsbaar op de weg. 130 van de 455 verkeersdoden in 2024 waren 65 jaar of ouder. Dat is 29 procent of bijna 1 op 3.

Vooral de dodelijke ongevallen met de fiets in Vlaanderen springen in het oog. Er waren vorig jaar in Vlaanderen 69 fietsongevallen met fatale afloop, waarbij in 33 gevallen, bijna de helft dus, het slachtoffer een 65-plusser was, hetzij op een klassieke fiets (18), hetzij op een elektrisch exemplaar (15).

Ook opmerkelijk: het aantal gewonden na een ongeval met een klassieke fiets ligt hoger in de jongere leeftijdscategorieën, terwijl het aantal gewonden na een ongeval met een elektrische fiets hoger ligt in de oudere leeftijdscategorieën. Dat lijkt niet onlogisch als je je bedenkt dat vooral oudere mensen met een elektrische fiets rijden. Maar ook hier is het moeilijk om definitieve conclusies te trekken.