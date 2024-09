8 op 10 consumenten willen vrije keuze tussen papier en digitaal vrijwaren

Deze keuzevrijheid staat onder druk door de voortdurende pogingen van overheden en bedrijven om ze in te perken. Maar liefst 1 op 3* van de ondervraagden geeft aan zich hiertegen te verzetten. De meeste consumenten combineren immers papier en digitaal.

Onderzoek* van de Belgische organisatie Papier.be, in samenwerking met haar internationaal actieve evenknie Two Sides, toont aan dat ruim 1 op 4 consumenten vindt dat gedrukt nieuws betrouwbaarder is dan digitaal. Er is immers heel wat wantrouwen tegenover het fake nieuws dat via digitale kanalen verspreid wordt. Verder beschouwt bijna 2 op 3 digitaal als risicovoller vanwege de toenemende dreiging van hacking, phishing en andere vormen van cybercriminaliteit.

Voor belangrijke documenten of voor het lezen van zaken die meer aandacht of inspanning vergen, geven consumenten vaker de voorkeur aan papier. De helft zegt dat ze meer geconcentreerd lezen op papier en de inhoud ook beter begrijpen en onthouden dan bij digitale media.

Maar de belangrijkste reden voor consumenten om voor papier te kiezen is de behoefte aan afwisseling. Bijna de helft van de ondervraagden geeft immers aan last te hebben van digitale overdaad en vreest zelfs dat dit hun gezondheid zou kunnen schaden.

Complementariteit onder druk

Volgens 60% van de deelnemers aan het onderzoek trachten overheden, bedrijven en organisaties hen toch te overhalen om volledig digitaal te gaan. Dit ondanks de complementariteit tussen papier en digitaal. Evenveel Belgen zegt te weten dat dit gebeurt om kosten te besparen en niet om de vaak genoemde milieuredenen. Slechts de helft van de consumenten gelooft nog in het argument dat digitaal milieuvriendelijker is dan papier.

Communicatie op papier blijft dus zeer complementair met digitale kanalen. Ongeveer de helft van de Belgen geeft de voorkeur aan gedrukte boeken, magazines, kranten, advertenties, overheidsdocumenten, facturen, brochures en medische attesten en bijsluiters. ​

* Tweejaarlijks consumentenonderzoek bij een representatieve steekproef van 10.250 consumenten, door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van de organisatie TwoSides, in samenwerking met Papier.be.