Dit verandert er op 1 september

Bij het begin van het nieuwe schooljaar gaan er ook weer een hele reeks nieuwe maatregelen en beslissingen in voege. Van autokeuring tot kansspelen over handbagage, lees hier wat er zoal verandert.

Geen fiscaal voordeel meer voor een laadpaal

Wie thuis een laadstation voor een elektrische wagens installeert, komt niet langer in aanmerking voor een belastingvermindering.

Uitgaven tot en met 31 augustus komen in aanmerking voor de belastingvermindering, die vanaf 1 januari van dit jaar nog 15 procent bedroeg. Wie de investering deed tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 kon rekenen op een belastingvermindering van 45 procent, voor uitgaven in 2023 was dat nog 30 procent.

Voor bedrijven loopt de verhoogde kostenaftrek van 150 procent voor laadstations af op 31 augustus. Die verhoogde aftrek was aan dat tarief in voege sinds begin 2023 en bedroeg de periode voordien 200 procent.

Het gaat om maatregelen die de federale regering in 2021, samen met nieuwe fiscale regels voor bedrijfswagens, beslist had om tot een groener wagenpark te komen.

Het toekennen van het fiscaal voordeel moet een versnelde aangroei van de laadinfrastructuur voor elektrische wagens mogelijk maken in ons land, zei minister van Financiën Vincent Van Peteghem destijds. Het voordeel wordt stelselmatig afgebouwd om mensen aan te zetten tot een snelle investering, luidde het toen.

Opnieuw boetes voor laattijdige autokeuring

Vanaf 1 september moeten bestuurders die hun auto minder dan een maand te laat aanbieden bij de autokeuring, opnieuw een boete betalen. Die bedraagt 9,80 euro. In juni vorig jaar was de boete tijdelijk geschrapt vanwege de lange wachttijden bij de keuringscentra, maar die zijn intussen gevoelig ingekort.

Sinds 15 juni 2023 moesten bestuurders tijdelijk geen boete meer betalen als hun voertuig minder dan een maand te laat werd gekeurd vanwege de lange wachttijden. Door een verhoogde capaciteit bij de keuringscentra, minder uitval van controleurs en een aantal nieuwe maatregelen rond (her)keuringsplicht, zijn de wachttijden weer ingekort, zegt het departement Mobiliteit en Openbare Werken in het persbericht. De in juni 2024 aangekondigde stapsgewijze overgang naar een tweejaarlijkse keuring zal de druk verder doen afnemen, luidt het nog.

Bestuurders die vanaf 1 september hun voertuig te laat aanbieden, betalen dus opnieuw een boete. Wie minder dan een maand te laat is, betaalt 9,80 euro. Na zes maanden kan dat oplopen tot maximaal 35 euro.

Europese luchthavens voeren opnieuw strengere regels in voor vloeistof in handbagage

De strenge regels voor vloeistof en gels in handbagage worden vanaf 1 september opnieuw van kracht in alle luchthavens in de Europese Unie. In de hele EU zullen reizigers zo voortaan opnieuw verpakkingen van maximaal 100 milliliter mogen meenemen. Ze zullen ook verpakkingen met vloeistof opnieuw moeten inpakken in één doorzichtige plastic zak, met een maximaal volume van 1 liter.

De veiligheidsregels voor vloeistoffen en gels werden ingevoerd in 2006. Maar ze werden in sommige luchthavens versoepeld als de bagage gecontroleerd kon worden met CT-scanners. Maar de EU heeft twijfels bij de betrouwbaarheid van die nieuwe CT-bagagescanners, waardoor de nieuwe regels ten minste voorlopig worden opgeschort in afwachting van een doorlichting van de nieuwe scanners.

Op Brussels Airport waren de oude regels nog steeds van kracht.

Strengere regels voor kansspelen: minimumleeftijd opgetrokken tot 21 jaar

De regels voor kansspelen worden vanaf 1 september een pak strenger. Zo komt er een leeftijdslimiet van 21 jaar en wordt het verbod op gokreclame steviger verankerd. De wijzigingen zijn het gevolg van een nieuwe gokwet, die de spelers beter moet beschermen tegen gokverslaving.

Als gevolg van de nieuwe wet wordt de minimumleeftijd voor kansspelen dus opgetrokken tot 21 jaar. Er geldt enkel een uitzondering voor de loterijspelen en krasloten van de Nationale Loterij, waarvoor de leeftijdsgrens op 18 jaar blijft liggen. De weddenschappen van de Nationale Loterij kunnen wel pas vanaf 21 jaar worden gespeeld.

Bovendien mogen websites niet langer verschillende gokvergunningen combineren. Het was al langer verboden om weddenschappen en casinospelen op dezelfde fysieke locatie aan te bieden. Die lijn wordt nu online doorgetrokken.

Er mogen ook geen ‘bonussen’ of andere cadeaus meer worden uitgedeeld om spelers (opnieuw) aan het gokken te krijgen.

De nieuwe wetgeving maakt voorts een einde aan de wildgroei van de zogeheten 3.3-gokautomaten, die onder meer in jeugdhuizen en tankstations opduiken. Omdat die gokautomaten symbolen van kaarten en dobbelstenen gebruiken, werden ze tot nu toe niet als kansspelen beschouwd en ontsnapten ze aan elke vorm van controle. Nu worden die apparaten verboden.

Tot slot stelt de wet ook een principieel verbod op gokreclame in. Het algemeen verbod dat al sinds 1 juli 2023 van kracht was, wordt daarmee steviger in de wet verankerd. Concreet betekent dit dat alle gokreclame verboden is, al kan de regering daar via een Koninklijk Besluit nog uitzonderingen op voorzien. Tot nu toe was de redenering omgekeerd: wat verboden is, stond opgelijst in een KB.

In de praktijk houdt dit geen grote aanpassing voor de regels rond gokreclame in. Zo blijft de overgangsperiode voor de sportsector van kracht. Vanaf 1 januari 2028 is ook elke vorm van shirtreclame in het professionele voetbal verboden.

Leerkracht met buitenlands diploma kan tijdelijk aangesteld worden

Vanaf 1 september kan een school een kandidaat-personeelslid met een buitenlands diploma voorlopig een tijdelijke aanstelling geven. Voorwaarde is dat het personeelslid bij de overheid een geldige aanvraag indiende voor de gelijkwaardigheid van zijn buitenlands diploma.

Die aanvraag moet gebeuren bij NARIC-Vlaanderen (National Academic Recognition Information Centre), de officiële instantie die de authenticiteit van buitenlandse studiebewijzen onderzoekt en beoordeelt.

Totdat het buitenlandse diploma is erkend, ontvangt het personeelslid een salaris op basis van de laagste salarisschaal voor die functie. Wanneer NARIC het diploma erkent, wordt er overgeschakeld op een volwaardige aanstelling en krijgt het personeelslid een geregulariseerd salaris. Als het diploma niet erkend wordt, eindigt de tijdelijke aanstelling.

De maatregel geldt voor alle functies in het onderwijs, behalve voor gezondheidsberoepen in het buitengewoon onderwijs.

Tarieven MIVB worden geïndexeerd

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB indexeert vanaf september haar prijzen. Daardoor stijgen de prijzen voor verschillende formules. De voorkeurtarieven ontsnappen aan de indexering.

Vanaf 1 september kost een enkele rit 2,20 euro, 10 eurocent meer dan vandaag. Een dagticket slaat een halve euro op tot 8 euro. Een rit Airport2City kost 7,50 euro, eveneens een opslag met een halve euro. Een tienrittenkaart voor de luchthaven wordt 3,20 euro duurder tot 49,20 euro.

Ook een tienrittenkaart (Brupass, ook geldig op NMBS, De Lijn en TEC in Brussel) wordt duurder, van 16,80 euro vandaag tot 18 euro in september. Een Brupass XL-tienrittenkaart kost in september 24,50 euro, in plaats van 22,40 euro. Een Brupass-ticket voor 1 rit kost voortaan 2,60 euro (+20 cent), één Brupass XL-rit 3,50 euro (+30 cent).

Het tarief voor de taxibus slaat 10 cent op tot 1,80 euro, dat van een dagticket voor schoolgroepen (-18 jaar) één euro tot 16 euro. Een maandabonnement kost vanaf 1 september 52 euro in plaats van 49 euro, het jaarabonnement 520 euro tegen 499 euro vandaag.

De voorkeurtarieven – de tarieven voor de mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming en de 12 euro-abonnementen voor jongeren en senioren – ontsnappen aan de indexering.

Logopedie terugbetaald voor kinderen met IQ lager dan 86

Ook kinderen met een IQ lager dan 86 en met een taalontwikkelingsstoornis of dysfasie krijgen vanaf 1 september een-op-eensessies bij de logopedist terugbetaald.

Voor die kinderen is al sinds 1996 geen terugbetaling meer voorzien. De redenering was dat kinderen met zo’n laag IQ terechtkunnen in een Centrum voor ambulante revalidatie en het buitengewoon onderwijs, omdat zij baat hebben bij een multidisciplinaire aanpak. In de centra zijn er echter lange wachttijden, waardoor ouders van de betrokken kinderen al langer aan de alarmbel trekken. De federale regering bereikte in maart een akkoord rond de problematiek.

Vanaf 1 september worden een-op-eensessies dan ook terugbetaald voor patiënten met een taalontwikkelingsstoornis of dysfasie en met een performantieel of non-verbaal IQ of een ontwikkelingsquotiënt van lager dan 86. Om recht te hebben op een terugbetaling moet een IQ-test gebruikt worden uit een limitatieve lijst van het RIZIV en moet de IQ-score doorgegeven worden aan het ziekenfonds.