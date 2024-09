Eerste ‘Veilig oversteek’-plaats ingehuldigd in Destelbergen

In Destelbergen werd door de lotgenotenorganisatie Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE (OVK-SAVE) de eerste ‘Veilig Over-steekplaats’ plechtig ingehuldigd. Het is het eerste zebrapad dat aangelegd wordt na de start van hun project ‘Veilig Over’.

In de zomer van 2022 lanceerde Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE de campagne ‘Veilig Over’.

In de pakkende campagnefilm getuigden Martine en Filip, de ouders van Valentien, hoe hun kind aangereden werd tijdens het oversteken op een locatie zonder zebrapad en overleed.

De film eindigt met een krachtig beeld van een zebrapad dat gemaakt is met de namen van kinderen die overleden door een aanrijding op een onveilige of een door gemotoriseerd verkeer niet gerespecteerde oversteekplaats. Een oproep werd gedaan aan burgers om online via een applicatie (VeiligOver.be) heel concreet aan te duiden waar er nood is aan een veilige oversteekplaats en aan te wijzen wat precies vandaag die plaats onveilig maakt om over te steken.

In totaal werden bijna 1500 plaatsen in heel Vlaanderen door burgers gesignaleerd waar het wenselijk was om de veiligheid van voetgangers te vergroten. OVK-SAVE maakte de belofte dat ze met de verkregen informatie aan de slag ging.

Tool om gevaarlijke punten te rangschikken

De locatie om de eerste ‘Veilig over’ steekplaats in te huldigen is niet toevallig gekozen. Vias institute ontwikkelde namelijk een handige tool die door steden en gemeenten kan gebruikt worden. Met die tool kan er een rangschikking opgemaakt worden van de door de burgers opgegeven locaties. Factoren die mee in rekening gebracht worden bij het berekenen van de score zijn o.a eerdere ongevallen die op de locatie gebeurden en de ernst van die ongevallen. Ook de aanwezigheid van scholen, bushaltes en speel- of sportterreinen in de nabije omgeving wordt mee in rekening gebracht om de score te berekenen.

Het kruispunt van de Dorpslaan met de Postlaan was de locatie met de hoogste score (en dus prioriteit) in Destelbergen omdat er in de onmiddellijke nabijheid enkele scholen, grote fietsenstallingen en een park gelegen zijn. Verder zal deze oversteekplaats een belangrijke schakel vormen in de trage verbinding tussen het centrum en de omliggende woonwijken.

Door gebruik te maken van de tool kunnen steden en gemeenten dus zelf relatief eenvoudig een rangschikking maken van locaties die door burgers doorgegeven worden. Deze vorm van ‘citizen science’ creëert een groot draagvlak omdat de bevolking actief betrokken wordt bij het uitstippelen van het verkeersveiligheidsbeleid.

Geen absolute veiligheid

Sommige bestuurders merken de voetganger niet tijdig op, of passen hun snelheid niet aan. Het gebeurt ook soms dat de intenties van de voetganger niet duidelijk zijn. De wegcode is nochtans duidelijk: ‘Op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten, mag de bestuurder een oversteekplaats voor voetgangers slechts met matige snelheid naderen. Hij moet voorrang verlenen aan de voetgangers die er zich op bevinden of op het punt staan zich erop te begeven.’

De aanleg van een ‘Veilig oversteek’-plaats is voor een stuk symbolisch. Het is een oproep aan alle weggebruikers om altijd én overal het verkeersreglement te respecteren en zeker rekening te houden met de meest kwetsbare weggebruikers.

‘Veilig over’ wil meer zijn dan enkel een likje verf. OVK-SAVE en Vias doen vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen een oproep aan alle lokale besturen om met de aanwezige data aan de slag te gaan en te bekijken welke aanpassingen aan de infrastructuur kunnen gedaan worden om het verkeer veiliger te maken.