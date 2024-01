Grootschalig natuurherstel in duinen aan de Oostkust

Woekerplanten verdringen waardevolle natuur zoals duingraslanden, stuifduinen en vochtige duinpannes. Daarom laat het Agentschap voor Natuur en Bos sedert 27 november 2023 en nog tot en met 30 april 2024 bijna 25 hectare aan woekerplanten verwijderen aan de Oostkust.

Uitheemse planten horen hier van oorsprong niet thuis. De rimpelroos bijvoorbeeld is afkomstig uit Oost-Azië en woekert volop in onze duinen, ze breidt tot 22% per jaar uit! Onderzoek toont aan dat na invasie van deze plant de typische en bedreigde planten van onze duinen verdwijnen. Soorten zoals de duingentiaan, diverse orchideeën of het duinviooltje hebben er allemaal onder te lijden. Niets doen is dus geen optie.

De rimpelroos © Natuur en bos

Andere gekende woekerplanten die worden aangepakt, zijn onder meer: mahonie, boksdoorn, Amerikaanse vogelkers en cotoneaster-soorten.

Biodiversiteitsherstel

De woekerplanten, vooral rimpelroos en mahonie, worden verwijderd door ze met een kraan tot 1 meter diep uit de duinen te scheppen en te zeven. Met het uitgezeefde zand wordt het oorspronkelijke duinprofiel hersteld. De planten, wortels en wortelresten van de woekerplanten worden afgevoerd voor compostering. De natuurlijke vegetatie herstelt zich spontaan na de werken. Andere woekerplanten zoals sneeuwbes en olijfwilg worden door de LIFE DUNIAS Natuurpuntploeg aangepakt. Zij werken het hele jaar door, met kleinere machines of zelfs volledig handmatig.

Gefaseerde werken

In een eerste fase wordt verspreid maar gelijktijdig in de duinen tussen Knokke-Heist en Oostende gewerkt. Een volgende fase focust zich op de gebieden tussen Oostende en De Panne.

Uniek aan het LIFE DUNIAS project is de gecoördineerde aanpak met alle belangrijke duinbeheerders in België.