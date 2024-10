Kans om ernstig gewond te geraken veel groter met voertuig zonder rijbewijs

Voor de inzittenden van een brommobiel is het risico om ernstig gewond te geraken per gereden kilometer 6 keer hoger dan voor inzittenden van een gewone personenwagen. Dat komt onder andere omdat ze minder uitgerust zijn met veiligheidsvoorzieningen.

Bij een frontale botsing is er bijvoorbeeld weinig bescherming voor het hoofd omdat er geen airbags zijn. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Vias institute die alle ongevallen sinds 2017 met brommobielen analyseerde. Op onze wegen rijden ongeveer 13 000 brommobielen rond. Om er mee te mogen rijden heb je minstens een bromfietsrijbewijs nodig (behalve als je voor 15 februari 1961 geboren bent)

Weinig ongevallen, maar wel ernstig

Vorig jaar waren 69 letselongevallen met een brommobiel ten opzichte van 59 in 2022 en 58 in 2021. De laatste jaren schommelt het aantal ongevallen tussen 60 en 80 ongevallen. Het aantal ongevallen is dus niet enorm groot. Toch zijn de ongevallen wel ernstig voor de inzittenden. De kans om ernstig gewond te raken is per gereden kilometer 6x groter dan voor de inzittenden van een gewone personenwagen. Het grote massaverschil speelt hierin zeker een rol. Een brommobiel weegt maximaal 425 kilo en een gemiddelde personenwagen ongeveer 1400 kilo. Ook heeft een brommobiel veel minder veiligheidsvoorzieningen zoals ABS of airbags. Zo is het hoofd veel minder beschermd in het geval van een frontale botsing.

6 op de 10 bestuurders van een brommobiel in een ongeval zijn 55 jaar of ouder

De gemiddelde leeftijd van bestuurders van brommobielen die betrokken zijn bij een ongeval is 54 jaar, tegenover 41 jaar voor bestuurders van gewone auto’s. Meer dan 6 op de 10 bestuurders van brommobielen (61%) die bij een ongeval betrokken zijn, zijn 55 jaar of ouder, tegenover 23% van de bestuurders van gewone auto’s. Het publiek dat deze auto’s bestuurt is dus relatief oud, hoewel ze in Waals-Brabant ook een jonger publiek hebben aangetrokken. In deze provincie is de helft van de bestuurders van brommobielen die betrokken zijn bij een ongeval jonger dan 18 jaar (tegenover 6% voor het hele land).

Bij een letselongeval met een brommobiel komt het 4x vaker voor dat een inzittende zijn gordel niet droeg, ten opzichte van een ongeval met een gewone personenwagen. Ook was meer dan 1 op de 10 bestuurders van een brommobiel onder invloed van alcohol bij het ongeval. Bij personenwagens is dat 7,5%.

Meer ongevallen zonder tegenpartij

Brommobielen zijn vaker betrokken bij ongevallen met obstakels naast de rijbaan: 17,5% van de ongevallen (vergeleken met slechts 10% voor ongevallen met gewone auto’s). Het is opvallend dat voertuigen die begrensd zijn tot 45 km/u zoveel botsingen met obstakels hebben. De optionele aanwezigheid van ABS zou hierin een factor kunnen zijn. We stellen ook vast dat botsingen met voetgangers oververtegenwoordigd zijn.

De 5 aanbevelingen van Vias

1. Onderscheidend teken

Verplicht maken van een sticker die aan de achterkant van het voertuig wordt geplaatst, met het getal “45” omringd door een rode ring. In Nederland en Duitsland bestaat dit al.



2. Technische controle

Een regelmatige technische keuring opleggen, zoals bv. in Frankrijk, Italie of Luxemburg waardoor eventuele defecten of niet-conforme wijzigingen snel kunnen worden gedetecteerd en gecorrigeerd.



3. Bewustmaking van gebruikers.

Bewustmaking van bestuurders van brommobielen waarbij de essentiële verschillen tussen deze voertuigen en gewone auto’s worden benadrukt. Het is cruciaal om te benadrukken dat deze brommobielen geen auto’s zijn en dat ze verschillende kenmerken hebben die een specifieke rijaanpak en aandacht vereisen.



4. Veiligheidsuitrusting zoals ABS en airbag

Verplichten van veiligheidsuitrusting zoals ABS en Airbags.



5. Eigen homologatieregels voor brommobielen

Maak een technisch reglement op Europees niveau specifiek voor brommobielen. Sommige onderdelen zoals de carrosserie zijn momenteel immers niet onderworpen aan een strikte homologatie.