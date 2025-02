Regering maakt tickets De Lijn een vijfde duurder

Na jaren zonder indexering legt de Vlaamse regering deze week de laatste hand aan het nieuwe tarievenkader voor De Lijn. Nadat ze vorige week al een compromis bereikt had over een prijsverhoging van ­bus- en tramtickets, hoopt ze vrijdag de laatste knelpunten uit het ­dossier weg te werken. Nu al is duidelijk dat een gemiddeld kaartje in april 18 procent duurder wordt boven op de gezondheidsindex (de ­berekening van het prijspeil ­zonder alcohol, tabak en motorbrandstoffen), ­vernam De Tijd van meerdere bronnen.

Met de forse verhoging van 18 procent maakt de regering eigenlijk een inhaalbeweging na twee jaar zonder indexeringen onder oud-minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Haar indexeringsverbod zou een gat van naar schatting 30 miljoen ­euro in de begroting van de vervoersmaatschappij hebben ­geslagen. De Lijn kon de gestegen lonen en energieprijzen de voorbije jaren niet opvangen met ­hogere inkomsten uit de ticketverkoop, terwijl ze van de regering-Jambon ook geen extra geld toegestopt kreeg.

De beslissing hoeveel duurder de diverse soorten tickets en ­abonnementen precies worden, is uiteindelijk in handen van De Lijn. Het tarievenkader is ‘slechts’ een richtlijn van de regering, maar omdat de vervoersmaatschappij nauw betrokken was in het proces is de verwachting dat ze er niet te ver van zal afwijken.

Drie groepen wil de regering ­ontzien: studenten, ouderen en mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Voor die laatste groep komt er naast de index geen extra verhoging. En op vraag van CD&V zal de prijs van een abonnement voor gepensioneerden minder hard stijgen dan die van het gemiddelde ticket. De prijzen van een Buzzy Pazz voor studenten (18- tot 24-jarigen) zullen zelfs dalen, met ongeveer een kwart. Dat was een belangrijke eis van Vooruit.