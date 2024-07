Testaankoop en Unia dreigen met rechtszaak tegen NMBS wegens goedkopere tickets via app

Consumentenorganisatie Testaankoop en gelijkekansencentrum Unia dreigen dinsdag met een rechtszaak tegen spoorwegmaatschappij NMBS. Ze klagen aan dat sommige vervoerbewijzen goedkoper aangeschaft kunnen worden via de app dan aan het loket en de verkoopautomaten. Andere vervoerbewijzen zijn dan weer enkel via de app verkrijgbaar.

Testaankoop en Unia geven de NMBS een ultimatum tot 31 augustus. Als de NMBS dan niet bevestigd heeft dat het niet langer digitale voordeeltarieven en een exclusief digitaal aanbod zal hanteren, komt er een rechtszaak. Ze hebben het over “digitale discriminatie”.

“De digitale kloof is een realiteit, en het is onze taak als consumentenorganisatie om die kloof zo veel mogelijk te dichten. Het is daarom ondenkbaar dat we zouden aanvaarden dat de – nog altijd zeer aanwezige – groep mensen die niet beschikken over voldoende digitale skills het moeilijker wordt gemaakt om eerlijke prijzen te betalen voor hun treintickets”, zegt Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop, in het persbericht.

Doorn in het oog is de Standard Multi, de tienrittenkaart, die de NMBS 3 euro goedkoper aanbiedt via de app. Voor de Youth Multi, het equivalent van de Standard Multi voor min 26-jarigen, bedraagt het prijsverschil 2 euro. Daarnaast biedt de NMBS een Flex-abonnement aan waarmee reizigers twee tot drie keer per week op hetzelfde traject kunnen reizen, maar alleen via de app.

Minder fraude

Volgens Unia en Testaankoop meent de NMBS dat haar beheerscontract een prijsvoordeel toelaat voor digitale producten. “Bovendien stelt de NMBS dat het slechts om een beperkt aantal vervoerbewijzen gaat en dat het prijsverschil miniem is. Ook zouden digitale producten de mogelijkheden tot fraude beperken, minder discussies uitlokken met treinbegeleiders en het gebruiksgemak bevorderen.”