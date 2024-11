Veiling van 180 unieke Côte d’Or olifanten die kerstboom op Brusselse Grote Markt versieren

Vanaf 29 november schittert de majestueuze kerstboom op de Grote Markt in Brussel, versierd met 180 unieke, goudkleurige Côte d’Or-olifantornamenten. ​ Elk ornament wordt gesigneerd door een bekendheid en geveild om via Make-A-Wish zoveel mogelijk wensen van ernstig zieke kinderen in vervulling te laten gaan.

De kerstboom op de Grote Markt is elk jaar dé blikbanger van Winterpret in Brussel en dit jaar krijgt hij een bijzondere betekenis. Voor deze editie heeft Côte d’Or immers een bijzondere bijdrage geleverd: 180 goudkleurige olifantornamenten met het logo van Make-A-Wish sieren de boom. Elk ornament wordt geveild, waarbij de volledige opbrengst naar Make-A-Wish gaat om zoveel mogelijk kinderwensen te realiseren.

Kerstsfeer én solidariteit

“Met Côte d’Or wilden we dit jaar een campagne opzetten die de kerstsfeer combineert met solidariteit,” vertelt Annick Verdegem, Senior Corporate Affairs Manager bij Mondelez Benelux. “De eindejaarsperiode draait om hoop, goede wensen en verbinding, waarden die naadloos aansluiten bij de missie van Make-A-Wish: zoveel mogelijk hartenwensen van ernstig zieke kinderen vervullen. Door samen te werken met de Stad Brussel en haar iconische kerstboom op de Grote Markt hopen we zoveel mogelijk mensen te inspireren om deze missie te ondersteunen.”

Caroline Deruytter, CEO Make-A-Wish Belgium Vlaanderen, voegt toe: “Make-A-Wish is enorm dankbaar voor de samenwerking met de Stad Brussel en Côte d’Or. Dergelijke fondsenwervende acties zijn essentieel voor onze werking. Het vervullen van een wens geeft kinderen met een levensbedreigende ziekte hoop, kracht en moed. Dankzij deze actie kunnen we meer dromen waarmaken en families een onvergetelijk moment van vreugde bezorgen, precies wanneer ze dat het meest nodig hebben.”

Bekende gezichten steunen veiling

De olifantornamenten zullen één voor één geveild worden ten voordele van het goede doel. De actie krijgt extra glans dankzij de steun van bekende Belgen, die de olifanten zullen signeren voor de veiling. Reeds bevestigde namen zijn: Average Rob, Bart Peeters, BJ scott, Christoff, Coline en Antoine van de groep Colt, De Romeo’s, Dina Tersago, Gunther Neefs, Koen en Kris Wauters van Clouseau, Laura Tesoro, Lindsay, Mustii, Pommelien Thijs, Riadh Bahri en Stromae. In het kader van het partnership tussen Côte d’Or en RBFA (Royal Belgian Football Association) zullen de Rode Duivels en Red Flames trouwens ook de actie ondersteunen. De spelers van de Rode Duivels zullen 20 voetbalshirts van de Rode Duivels tekenen die mee zullen worden geveild. De Red Flames zullen 5 olifantornamenten signeren.

Deze unieke stukken worden online geveild van 29 november 2024 tot 5 januari 2025, via de website. De opbrengst gaat integraal naar Make-A-Wish.

Warme oproep aan alle fans van Côte d’Or Bouchée

Côte d’Or roept iedereen op om van 29 november tot 31 december hun wensen over te maken, vergezeld door een creatieve foto van hun favoriete Côte d’Or Bouchée-moment. Elke post op Facebook of Instagram met de hashtag #cotedormakeawish levert € 0,50 op voor Make-A-Wish.

Een jury selecteert aan het einde van de actie de 10 meest creatieve foto’s, waarvan de makers een jaar lang gratis Côte d’Or Bouchées winnen. Zo worden deelnemers beloond voor hun creativiteit én dragen ze bij aan een goed doel.