Vinden honden aaien leuk?

Wat we het liefst met onze honden en katten doen is hen uitgebreid aaien, hun zachte, warme vacht voelen, tegen hen aankruipen. Maar geniet je huisdier daar net zo veel van als jij?

Blijkbaar wel! Wetenschappelijk onderzoek bij honden heeft aangetoond dat je viervoeter dezelfde positieve effecten ondervindt als die welke jij voelt als je hem streelt. Fysiologisch vertaalt zich dat bij je hond in een tragere hartslag en dus een lagere bloeddruk, een langzamere ademhaling en meer ontspannen spieren.

De resultaten van dit onderzoek hebben wel enkel betrekking op knuffels van personen die de hond kent en waar hij van houdt, dus vooral zijn baasje(s). Want wordt je hond geaaid door een onbekende, of door een bekende waarmee hij niet heel close is, dan kan aaien net een tegengesteld effect hebben. Een verzoek om te aaien is dus altijd beter dan een streling opdringen!

Het beste wat je kan doen bij een hond die je niet (goed) kent, is op meer dan een meter afstand blijven, je arm uitstrekken met je handpalm naar boven en wachten tot het dier je nadert en begint te snuffelen. Komt hij niet dichterbij, dan betekent dit dat hij geen contact wil. Dring dan niet aan! Nadert hij wel, dan accepteert hij het contact, maar laat de hond zo lang aan je hand snuffelen als hij nodig acht. Daarna kan je hem zachtjes onder de kin aaien, waarna je vervolgens zachtjes en geleidelijk omhooggaat langs de zijkant van zijn hoofd, om uiteindelijk de bovenkant te strelen.

Voel je toch spanning of verkramptheid bij het dier, draaien zijn oren zijwaarts of merk je een ontwijkende blik, dan betekent dit dat hij zich niet of niet meer op zijn gemak voelt bij het contact, ook al hij je zelf benadert. Stop dan meteen met aaien en roep hem zachtjes en vriendelijk, zonder in zijn ogen te kijken. Zo kan je misschien zijn vertrouwen terugwinnen en zal hij weer wat dichterbij willen komen.