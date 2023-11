Wanneer je huisdier rouwt

Huisdieren zijn gevoelig, hebben emoties zoals vreugde, verdriet, angst en woede, en uitten die ook. Een dier dat door een moeilijke rouwperiode gaat na de dood van z’n baasje of naaste soortgenoot, kan dan ook wat steun gebruiken.

Het is belangrijk dat je het rouwproces van je huisdier begrijpt om het door die pijnlijke periode te helpen. De meesten dieren vertonen veranderingen in hun gedrag: ze gaan constant op zoek naar hun verdwenen baasje of vriendje, hun slaappatroon wijzigt, alsook hun eetlust. Sommigen zoeken meer aandacht en genegenheid, anderen zonderen zich af. Ze hebben minder zin om te stoeien, of gaan net luider te keer dan voordien.

Door de toegenomen angst en stress kan ook hun immuniteit verzwakken, waardoor nieuwe ziekten kunnen opduiken of bestaande klachten verergeren. Hoe dit juist werkt, weten we niet exact, maar hoe sterker de relatie en verstandhouding met het overleden baasje of vriendje, hoe meer ze zichtbaar afzien.

De periode van rouw kan variëren en sommige dieren hebben er meer last van dan andere waardoor ze in een depressie belanden. Het lijkt erop dat je huisdier vooral de effectieve afwezigheid voelt, eerder dan de dood. Dieren leven in het heden, dus emotionele veranderingen, het wegvallen van dagelijkse rituelen en wijzigingen in de samenstelling van hun ‘gezin’ hebben zeer zeker een pijnlijke impact.

Hoe kan je je huisdier helpen om dit verlies te boven te komen? Je trouwe huisgenoot heeft een grote veerkracht. We weten dat een trauma kan leiden tot een toename van oxytocine, een hormoon dat aanzet tot het zoeken en smeden van een nieuwe emotionele band. Het is daarom belangrijk dat je je dier nieuwe rituelen aanbiedt: een wandeling, lekker eten, iets om op te kauwen, mee te spelen en te knuffelen, maar ook momenten van rust en kalmte. Bepaalde voedingssupplementen kunnen helpen. Je neemt ook beter geen ander dier in huis vooraleer deze rouwperiode voorbij is. Veel geduld en liefde zijn dus zeker nodig.