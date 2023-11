Weggebruikers kunnen verkeerskennis opnieuw opfrissen met ‘De Grote Verkeersquiz’

Vanaf maandag is een nieuwe editie van ‘De Grote Verkeersquiz’ gestart. Een maand lang kunnen weggebruikers hun kennis van de verkeersregels op een speelse manier bijspijkeren. In deze editie is er ook aandacht voor de fiets en de speedpedelec, die steeds vaker worden gebruikt voor dagelijkse (woon-werk)verplaatsingen.

Vandaag gaat meer dan één op de vijf Vlamingen (22 procent) met de fiets naar het werk.

Dat is goed voor de verduurzaming van onze mobiliteit, maar vraagt ook extra aandacht van alle weggebruikers om risico’s op de weg te vermijden. Uit een analyse van AXA Verzekeringen blijkt dat het aandeel van de actieve vervoermiddelen bij ongevallen op weg van en naar het werk de laatste jaren is toegenomen. In 2022 was in meer dan één op de drie arbeidswegongevallen volgens de verzekeraar een fietser, speedpedelec of stepgebruiker betrokken.

Na de vorige editie van de verkeersquiz meldde mobiliteitsorganisatie VAB dat meer dan acht op de tien Vlamingen niet zouden slagen voor het theoretisch rijexamen wanneer ze het opnieuw zouden afleggen. “De kennis van de verkeersregels opfrissen is absoluut nodig, omdat zowel het straatbeeld en de verkeerswetgeving, als de manieren waarop we ons verplaatsen snel evolueren”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “Speedpedelecs, cargofietsen, fietssnelwegen, fietszones en elektrische steps zijn slechts enkele voorbeelden van vernieuwingen in het verkeer waarmee nog niet elke weggebruiker vertrouwd is.”

Deelnemen aan ‘De Grote Verkeersquiz’ kan sinds maandag tot en met 6 december op degroteverkeersquiz.be. Je krijgt in totaal tien meerkeuzevragen te beantwoorden, per correct antwoord krijg je een punt. Wie minstens zeven op tien haalt, maakt kans op een elektrische fiets of een van de meer dan 120 andere prijzen. Meer dan 400 bedrijven nemen al deel.