Dit waren de populairste Google-zoektermen van 2023 in België

Aan het einde van het jaar blikt Google traditiegetrouw terug op de meest trending zoekopdrachten in België van het voorbije jaar. Dat zijn de zoekopdrachten die de sterkste stijging kenden in vergelijking met 2022.

Waar in 2022 de oorlog in Oekraïne nog de zoekresultaten van Google domineerde, maakte deze spijtig genoeg plaats voor een nieuwe oorlog: die tussen Israël en Hamas. In de categorie ‘actualiteit’ was Israël de meest trending zoekterm van 2023, verderop gevolgd door Hamas, Gaza en Palestina. Verder was er veel aandacht voor de recente terreuraanslag in Brussel die het leven kostte aan twee Zweden, de lancering van de onbemande Indische maanlandermissie Chandrayaan-3 en de lancering van de staatsbon.

Zoals elk jaar richtten Belgen zich ook met hun diepste hoe-, waarom- en wat-vragen tot Google. Zo werd er gezocht naar de reden van vertrek van de 27-jarige Chiara Siddu uit Big Brother, maar ook naar waarom bananen krom zijn en waarom de lucht blauw is. Ook het Play4-programma ‘Shalom Allemaal!’ prikkelde de nieuwsgierigheid, zo tonen vragen als ‘Waarom dragen Joodse vrouwen een pruik?’ en ‘Wat is een eroev?’. Bij de zoekopdrachten is er ook een groeiende interesse in AI met vragen als: ‘Hoe werkt AI?’. Binnen de categorie technologie, apps en websites scoren de zoektermen ChatGPT en Character.ai dan ook hoog, naast VRT Max, Temu en de iPhone 15.

Sant in eigen land? Of net niet.

In het lijstje van bekende Belgen staat ex-radiopresentator Sven Pichal dit jaar op nummer één. Het ‘De Slimste Mens ter Wereld’- en ‘The Masked Singer’-effect is dit jaar duidelijk merkbaar, met namen als Jeroen Leenders, Fien Germijns, Elisabeth Lucie Baeten, Boris Van Severen (‘Hippo’) en Conner Rousseau (‘Konijn’). Al zullen in het geval van die laatste ook zijn caféuitspraken en daaropvolgende ontslag meegespeeld hebben. Olivier Vandecasteele, die na 456 dagen opsluiting in Iran op 26 mei werd vrijgelaten, staat op nummer drie.

Het ‘De Slimste Mens ter Wereld’-effect werkt ook door in de lijst met internationale persoonlijkheden: de Nederlandse cabaretier Soundos El Ahmadi en muzikant Joost Klein staan respectievelijk op plaats twee en zes. De Franse comedian en acteur Pierre Palmade, die begin dit jaar een zwaar verkeersongeval veroorzaakte onder invloed van cocaïne, was de meest trending internationale persoonlijkheid van 2023.

Aaron Blommaert (als ‘Tovenaar’ de winnaar van ‘The Masked Singer’) is de populairste muziekartiest van het afgelopen jaar, gevolgd door Coely (‘Raaf’ in hetzelfde programma), Portland (dat zijn zomertournee stillegde door de gezondheidsproblemen van frontman Jente) en Eurovisiesongfestival-winnares Loreen. Gustaph eindigde zevende op het Eurovisiesongfestival, maar als vijfde in de Google-lijst. De top drie van festivals bestaat dit jaar uit Tomorrowland, Gentse Feesten en Graspop.

De films ‘Barbie’ en ‘Oppenheimer’ werden deze zomer op hetzelfde moment gereleased. In de Google-resultaten gaat ‘Oppenheimer’ met de eerste plaats lopen in de categorie ‘Films, series en tv-shows’; Barbie volgt op de derde plaats na het ouwe getrouwe ‘Eurovision 2023’. ‘Friends’-acteur Matthew Perry, wiens overlijden wereldwijd een golf van emoties teweeg bracht, is het meest trending in de categorie ‘Overleden bekende personen’. Martine Tanghe, voormalig VRT-anker die in juli overleed aan de gevolgen van kanker, staat op nummer vijf.

Luca Brecel zette snooker dit jaar op de kaart, nadat hij in mei wereldkampioen werd. Hij is de meest trending sportpersoonlijkheid van 2023 en wakkerde de interesse in snooker aan. Zo blijkt ‘Hoe werkt snooker?’ een van de meest trending ‘hoe werkt?’-vragen van het afgelopen jaar. Ook ‘onze’ wielrenster Lotte Kopecky staat in de top drie, gevolgd door David Beckham die weer volop in de schijnwerpers staat na een eigen serie op Netflix.