Wandel of fiets je vaak en hou je graag je vooruitgang bij? Of misschien vind je het fijn om je tocht achteraf nog eens te bekijken of te delen met vrienden. Met deze apps en gadgets haal je het maximum uit je fiets- of wandeltocht.



Een fiets en een fietshelm of stevige stapschoenen: veel heb je niet nodig om eropuit te trekken. Als je slechts enkele keren per jaar op wandel- of fietstocht gaat, moet je geen grote kosten doen. Voor de verstokte wielertoeristen en wandelaars ligt dat anders. Zij houden wel van de luxe van de juiste uitrusting. Sommige mensen gaan zelfs niet zonder hun action camera de deur uit.

GoPro camera

Zo’n camera, vastgemaakt aan een helm, een hoofdband of een halsriem, legt heel je route vast en filmt eventuele incidenten, landschappen, ontmoetingen… – dat alles met een uitstekende audio- en videokwaliteit. De GoPro Hero13 Black (450 euro) wordt vaak als referentie aangehaald. Het is een uitstekend toestel, maar eigenlijk niet beduidend beter dan het vorige model, de Hero12 Black (400 euro). Ook de Osmo Action 5 Pro (380 euro) van DJI heeft heel veel troeven. Je kan er ook altijd verschillende accessoires als optie bij kopen (batterijen, handgrepen, houders, tasjes, verlichtingsmodule, afstandsbediening). Maar dat kost natuurlijk geld …

Smartwatch en meer …



Sommige fietsers en wandelaars zweren bij een smartwatch. Ze geven de voorkeur aan robuuste modellen (bestand tegen schokken, krassen …), soms met een ingebouwde zaklamp. De Garmin Epix Pro Gen 2 (950 euro), de Apple Watch Ultra 2 (900 euro) en de Suunto Vertical (700 euro) zijn vaste waarden.

Apps boordevol wandelroutes

Je kunt ook een externe batterij meenemen, oortjes of een zaklamp. Maar vertrek in geen geval zonder je smartphone! Beschouw hem als een soort verzekering. Zeker als je er alleen opuit trekt. Op voorwaarde dat je netwerkbereik hebt, kun je met je telefoon hulp inschakelen bij een technisch probleem, een val … En met je smartphone kun je bovenal een van de vele wandel- en fietsapps gebruiken.

Veel van die apps werken volgens het ‘freemium’-principe. De basisversie is dan gratis, maar je krijgt veel reclame te zien en wordt aangemoedigd om de betaalde versie te gebruiken, zonder reclame en met extra functies. Een voorbeeld is AllTrails, ongetwijfeld een van de apps met de rijkste inhoud. Hij heeft al meer dan 75 miljoen gebruikers en stelt wereldwijd meer dan 450.000 wandel- of fietsroutes voor. Elke gebruiker kan er zijn eigen route in delen. De app werkt op iOS en Android. Hij nodigt je uit om vrijblijvend 7 dagen AllTrails+ te proberen. In die premiumversie, zonder reclame, kun je op basis van je locatie routes opzoeken. Je kunt gedetailleerde 3D-kaarten bekijken en een waarschuwing krijgen als je een verkeerde weg inslaat. Je hebt ook de mogelijkheid om vooraf kaarten te downloaden, zodat je ze ook in zones zonder 4G-dekking kunt raadplegen, en je krijgt realtime weerberichten, informatie over het pollengehalte in de streek enzovoort. Na de proefperiode kost AllTrails+ ongeveer 36 euro per jaar.

GPX-bestanden

Het is een goed idee om de apps in de gratis versie uit te proberen, zodat je kunt kijken welke je het best past. Enkele aanraders zijn Komoot, Wikiloc, Strava en Outdoor Active. Bepaalde apps – soms alleen in de betaalde versie – kun je ook op je smartwatch gebruiken. Je hoeft dan maar op je pols te kijken om de juiste weg te vinden, en een lichte trilling van de smartwatch vertelt je wanneer je van richting moet veranderen.

Je kunt je tocht ook thuis voorbereiden door een van de onderstaande websites te raadplegen. Op sommige sites vind je routes in de vorm van GPX-bestanden. Handig! Je kunt ze naar je smartphone of je smartwatch sturen en downloaden. En als je tijdens je omzwervingen een interessante nieuwe route vindt, moet je zeker niet aarzelen om ze als een GPX-bestand via je app of een website te delen. Zo kunnen andere mensen er ook van genieten, morgen of over tien jaar, en draag je bij aan een grote wereldwijde community. ●