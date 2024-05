Stop reclame op het web!

Op straat, op de radio, de televisie: nergens ontsnap je aan advertenties. En zeker niet op het internet met zijn plaag van pop-ups. Kan het ook zonder? Ja, maar …

In het jargon van de professionals heten ze ‘billboards’, ‘leaderboards’, ‘skycrapers’, ‘squares’ en natuurlijk de onontkoombare ‘pop-ups’. Voor ons zijn het gewoon banners of reclameblokken. Op het internet zijn advertenties alomtegenwoordig. Is dat echt verbazend? Een website ontwerpen, bijwerken, interessant houden ... dat kost allemaal geld. Tenzij je de toegang betalend maakt, is er maar één manier om geen verlies te lijden: reclame plaatsen. De adverteerders betalen des te meer wanneer ze hun eigen doelpubliek kunnen bereiken en hun boodschap kunnen overbrengen. Het komt er dus op aan de bezoeker op de website te houden, bijvoorbeeld door hem met herhaalde kliks van de ene pagina naar de andere te loodsen, en zijn aandacht te vangen. Maar dat kan ook irriterend werken. De adverteerder loopt dus gevaar het omgekeerde te bereiken van wat hij wil. De consument zou immers een negatief beeld kunnen krijgen van het product dat de reclame hem probeert op te dringen. En dan zou hij een oplossing kunnen zoeken om zich ertegen te beschermen. Die oplossing bestaat: de ‘ad blocker’.

Geen enkele ad blocker houdt alle advertenties tegen en sommige verstoren de goede werking van een website.

Opgelet voor cookies

In werkelijkheid zijn advertenties niet de enige stoorzenders die ons surfplezier vergallen. Je hebt immer ook cookies, onzichtbare bestandjes die aan een webdomein gekoppeld zijn en op je computer worden geplaatst. Officieel zijn ze bedoeld om de navigatie op de website te verbeteren. Dat doen ze ook vaak: cookies onthouden bijvoorbeeld je taalvoorkeur, je identificatiegegevens enzovoort. Maar andere soorten cookies volgen je traject, onthouden waar je op klikt en leiden daar je belangstelling voor een type product uit af. Die informatie over je gewoonten en je voorkeuren kan dan weer worden verkocht aan derden, die je nog meer gerichte reclame zullen sturen.

Bovendien is er het gevaar van ‘malvertising’, nepreclame die er onschuldig uitziet maar virussen, Trojan horses en andere malware verbergt die je computer kunnen besmetten als je op een advertentie klikt of soms zelfs maar op je scherm laat tonen. Daarom beveelt de Amerikaanse FBI officieel de installatie van een ad blocker aan.

Alles blokkeren?

Een ad blocker maakt het browsen op het internet niet alleen rustiger maar soms ook vloeiender. De tijd die hij nodig heeft om de inhoud te filteren, kan immers worden gecompenseerd doordat er minder gegevens worden gedownload. Nu denk je misschien: prima, ik ben overtuigd, wat moet ik doen om me te beschermen? Maar het probleem is dat er, zoals zo vaak, geen 100% perfecte oplossing bestaat. Geen enkele ad blocker kan immers alle advertenties tegenhouden. Bovendien verstoren sommige de goede werking van een website, zodat het moeilijk kan zijn om bijvoorbeeld een online aankoop te voltooien of een vlucht te boeken. Nog erger, enkele tools beweren wel dat ze je tegen reclamevervuiling beschermen, maar spionneren zelf en kunnen je navigatiegegevens verkopen.

Nog een laatste en heel belangrijk punt: tools die advertenties weren, bedreigen het bestaan van media die alleen dankzij hun reclame-inkomsten kunnen overleven. De FBI beseft dat oo en herinnert eraan dat “ad blockers in een browser kunnen worden in- en uitgeschakeld om reclame op bepaalde sites te tonen en op andere te blokkeren”. Je kan dus je gedrag aanpassen volgens wat je aanvaardbaar vindt. Maar je hebt niet altijd te kiezen. Sommige domeinen geven je geen toegang tot hun inhoud of werken minder goed als je een ad blocker gebruikt.

Onze aanbeveling

Sommige browsers, zoals Brave en Opera, hebben een ingebouwde advertentieblokkering. Als alternatief kun je zelf een ad blocker aan je browser toevoegen, in de vorm van een extensie. Die zijn er voor alle varianten: Chrome, Safari, Edge, Firefox … Maar ze zijn niet allemaal compatibel met elkaar. Onze favoriet is ublockorigin.com, maar ook ghostery.com en adblockplus.org zijn interessant. Onthoud wel dat, net als bij de antivirusprogramma’s (1), morgen weer een andere ad blocker de beste kan zijn. Zorg dus dat je bijblijft, het kan snel veranderen …