Vanaf 1 maart sociaal tarief voor internetaansluitingen

Meer dan een half miljoen Belgen met een laag inkomen kunnen vanaf maart 2024 voor maximaal 19 euro per maand surfen op het internet.

Er bestaat vandaag al een sociaal telecomtarief. Dat biedt 11,5 euro korting op de maandelijkse internetfactuur, maar schiet volgens bevoegd minister Petra De Sutter zijn doel voorbij. De doelgroep moet er immers zelf de nodige stappen voor ondernemen. Wat De Sutter betreft wordt “goed internet stilaan een basisrecht. Dat werd bijzonder duidelijk door de lockdown niet zo lang geleden. Afstandsonderwijs, telewerken, internetbanken, zelfs jobs zoeken: het gaat allemaal digitaal.”

Dat verandert vanaf 1 maart 2024. Dan komt het sociaal internetabonnement in de plaats van het sociaal telecomtarief. De doelgroep zal automatisch een brief in de bus krijgen, waarmee ze naar de winkel kan trekken. Die doelgroep breidt ook uit naar de groep mensen die al jaren recht had op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit – dus vóór de uitbreiding door de gestegen energiefacturen.

De Sutter kwam met de telecombedrijven overeen dat 19 euro de maximumprijs wordt voor dat sociaal internetabonnement. Voor dezelfde categorieën van kwetsbare personen kan er aan dat vast internetabonnement ook een bundel met gsm, televisie of vaste telefonie worden toegevoegd voor maximaal 40 euro.